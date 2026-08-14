El esperado encuentro gastronómico que conecta a toda la cadena productiva y premia la excelencia de la golosina insignia de la Argentina vuelve a escena. Del 15 al 17 de agosto, la quinta edición del Campeonato Mundial del Alfajor abrirá sus puertas en el predio BA Ferial (Av. Costanera Rafael Obligado y J. Salguero 1221, Palermo) a partir de las 12:00 horas, ofreciendo degustaciones gratuitas y actividades para toda la familia.
Se viene la quinta edición del Mundial del Alfajor: dónde, cuándo y cómo degustar los mejores del país
El predio BA Ferial de Palermo reunirá a más de 120 expositores y 500 alfajores en competencia. Un jurado técnico de especialistas evaluará a ciegas más de 500 muestras distribuidas en 19 categorías oficiales, buscando premiar la innovación, el equilibrio en paladar y la distinción en la materia prima.
Un certamen en constante expansión
Desde su irrupción en 2022, la competencia revolucionó la industria dulcera, consolidándose como una plataforma clave para el posicionamiento de pequeñas, medianas y grandes empresas.
En esta quinta entrega internacional, más de 120 marcas presentarán sus creaciones al público en general. En simultáneo, un jurado técnico de especialistas evaluará a ciegas más de 500 muestras distribuidas en 19 categorías oficiales, buscando premiar la innovación, el equilibrio en paladar y la distinción en la materia prima.
Actividades, másterclasses y promociones de acceso
Durante los tres días de evento, los asistentes podrán presenciar demostraciones gastronómicas en vivo, másterclasses a cargo de chefs reposteros y charlas sobre procesos productivos e historia de esta tradicional golosina.
En materia de entradas y beneficios de acceso:
- Jubilados: Ingreso general totalmente gratuito.
- Menores de 12 años: Ingreso general totalmente gratuito.
- Público general: Venta de tickets en las boleterías del predio e instancias digitales.
Los antecedentes: la historia de los campeones mundiales
El certamen se caracteriza por haber consagrado tanto a firmas tradicionales como a propuestas de autor de perfil artesanal. El historial de galardonados con el premio al Mejor Alfajor del Mundo contempla:
2022: Milagros del Cielo (Mar del Plata) – Relleno de mousse de chocolate al licor.
2023: Alfajores Quiero (Campana, Buenos Aires) – Triple con dulce de leche y ganache de maní.
2024: Señor Alfajor (Monte Grande, Buenos Aires) – Cobertura 70% cacao con relleno de frambuesas.
2025: Chacra Los Retamos (El Hoyo, Chubut) – Alfajor simple de dulce de leche y nuez.
Proyección y valor agregado del sector
El Campeonato Mundial del Alfajor continúa posicionándose como una vidriera internacional indispensable para emprendedores y pymes del país, fomentando el desarrollo de la producción nacional y el turismo gastronómico.