Del 15 al 17 de agosto

Se viene la quinta edición del Mundial del Alfajor: dónde, cuándo y cómo degustar los mejores del país

El predio BA Ferial de Palermo reunirá a más de 120 expositores y 500 alfajores en competencia. Un jurado técnico de especialistas evaluará a ciegas más de 500 muestras distribuidas en 19 categorías oficiales, buscando premiar la innovación, el equilibrio en paladar y la distinción en la materia prima.