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Mundial 2026
Maximiliano Pullaro
Colón
Unión
En honor al "10"

Nació el mismo día que Lionel Messi y la anotaron con un nombre inédito en su honor

En plena efervescencia mundialista y con las emociones a flor de piel por un nuevo aniversario del ídolo popular, la familia marplatense selló su amor por los colores nacionales en el documento de su hija.En plena efervescencia mundialista y con las emociones a flor de piel por un nuevo aniversario del ídolo popular, la familia marplatense selló su amor por los colores nacionales en el documento de su hija.
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En una muestra de fervor futbolero y devoción popular que coincide con el clima del Mundial 2026, una pareja de Mar del Plata se convirtió en el centro de atención tras el nacimiento de su primera hija en el Hospital Materno Infantil. La pequeña llegó al mundo este miércoles 24 de junio, coincidiendo exactamente con el cumpleaños número 39 del astro rosarino, lo que motivó un rotundo e inesperado cambio de planes en el registro civil.

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Aunque la llegada de la beba estaba prevista para la semana anterior, el parto se retrasó. Su madre, Brisa, ingresó a la internación a las 16:00 del martes. Las horas pasaban, el almanaque cambió de hoja y la pequeña nació finalmente este miércoles a las 17:35, con un peso de 3,125 kilogramos. Fue en ese interín de vigilia donde la coincidencia cronológica encendió la chispa del homenaje.

En plena efervescencia mundialista y con las emociones a flor de piel por un nuevo aniversario del ídolo popular, la familia marplatense selló su amor por los colores nacionales en el documento de su hija.En una muestra de fervor futbolero y devoción popular que coincide con el clima del Mundial 2026, una pareja de Mar del Plata se convirtió en el centro de atención tras el nacimiento de su primera hija en el Hospital Materno Infantil.

La propuesta en la sala de internación

Elías, el flamante papá, juega al fútbol desde la infancia y es un fanático absoluto del capitán de la Selección Argentina. Al darse cuenta de la fecha especial en la que nacería su primogénita, no dudó en patear el tablero con la elección del nombre.

"Estábamos en la sala, le propuse llamarla Ainhoa Messia Aguilar y todas las compañeras de habitación comenzaron a decir que sí", relató Elías sobre ese instante fugaz en el que se definió la identidad de la pequeña con el apoyo unánime de las otras madres internadas.

Aunque a Brisa la idea le resultó un tanto extraña en el primer impacto, su compañero la terminó de convencer usando el teléfono celular desde la camilla: "Empezamos a investigar en internet, vimos el significado, cómo combinaba con Ainhoa y lo decidimos", recordó el hombre.

La temperatura del agua superó la marca histórica previa.Una pareja de Mar del Plata se convirtió en el centro de atención tras el nacimiento de su primera hija que llamaron Messia.

El sueño de un mensaje para el capitán

En plena efervescencia mundialista y con las emociones a flor de piel por un nuevo aniversario del ídolo popular, la familia marplatense selló su amor por los colores nacionales en el documento de su hija.

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Con el alta médica en el horizonte, Elías no oculta que ahora persigue un anhelo todavía más grande y difícil, pero no imposible para el alcance de las redes sociales actuales: "Me encantaría que la historia llegara a él", confesó, ilusionado con que el mismísimo Lionel Messi reciba el tierno y original regalo de cumpleaños que le enviaron desde "La Feliz".

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