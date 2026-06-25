Contenido realizado por Naranja X.
Naranja X renueva su sucursal en Santa Fe: tecnología y cercanía para potenciar la gestión financiera
La compañía reabrió su espacio histórico en San Jerónimo 2.350 con un diseño enfocado en la agilidad, la comodidad y la experiencia de usuario.
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Naranja X concretó la renovación de su sucursal ubicada en San Jerónimo 2350, manteniendo su posición estratégica en la ciudad de Santa Fe. Esta apuesta responde a la necesidad de ofrecer una experiencia más ágil y cómoda, combinando la digitalización de servicios con la atención personalizada que caracteriza a la compañía desde hace más de 40 años.
La transformación de este espacio de más de 220m² se centra en reducir las fricciones del día a día, permitiendo que las personas gestionen su dinero de manera eficiente. Bajo un modelo híbrido, la nueva sucursal integra herramientas digitales de autogestión con el soporte humano de los asesores, garantizando una experiencia que simplifica el manejo de las finanzas cotidianas.
Para quienes necesitan disponibilidad total, el sector de autogestión ha sido potenciado significativamente, ampliando en un 50% el espacio tecnológico disponible las 24 horas respecto al diseño anterior. En concreto, el local cuenta con cinco terminales propias de pago operativas para agilizar trámites, además de un cajero Galicia, facilitando transacciones rápidas sin depender exclusivamente de los horarios comerciales.
Como diferencial clave en su compromiso con la comunidad, la sucursal incorporó un espacio dedicado exclusivamente a la atención, seguimiento y resolución de casos especiales o críticos. Este sector asegura privacidad y contención para aquellos clientes que requieren un nivel de soporte diferencial.
Además, la arquitectura y distribución interna fueron renovadas bajo criterios de diseño UX (experiencia de usuario) para mejorar el flujo de circulación. En el interior, se optimizaron las zonas de espera con el objetivo de reducir la percepción del tiempo de los clientes durante su estadía.
Siguiendo las nuevas tendencias de convivencia urbana, el local se consolida como un espacio pet friendly, permitiendo que las personas realicen sus trámites sin tener que separarse de sus mascotas.
"En Naranja X entendemos que detrás de cada transacción hay una persona con un sueño, una urgencia o un proyecto. Nuestra esencia es conectar con esas necesidades y usar la tecnología para escalar soluciones sin perder la escucha y la empatía", sostuvo Laura Barrios, Gerenta Regional de Naranja X.
La sucursal, que atiende al público de lunes a viernes de 8:00 a 16:00 hs, reafirma el compromiso de Naranja X con la inclusión financiera, operando con una red federal que busca acercar soluciones tecnológicas a millones de personas.