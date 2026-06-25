Conocé la información vinculada al tránsito del área metropolitana de la ciudad de Santa Fe y la región.
El tránsito en la provincia de Santa Fe; la información minuto a minuto
Cómo se encuentran los principales accesos y vías de comunicación más importantes de la capital santafesina y la región. Cortes, desvíos y todo lo vinculado a la circulación vehicular.
Cómo se encuentran los principales accesos, las rutas y autopistas que conectan la provincia.
Tránsito en Santa Fe
Atención en el Puente Carretero Santa Fe-Santo Tomé
Continúan los cambios en la circulación debido a las obras para la construcción del nuevo puente y sus accesos. Desde esta semana está operativo un desvío en la cabecera santafesina, a la altura del distribuidor de CILSA, para quienes circulan hacia Santo Tomé.
Como consecuencia, la mano que ingresa a la ciudad de Santa Fe funciona de manera bidireccional en un tramo de aproximadamente 200 metros. Se recomienda circular con extrema precaución, prever demoras superiores a las habituales o utilizar como alternativa la autopista Rosario-Santa Fe.
Trabajos sobre Ruta Nacional 11
Siguen las tareas de mejoramiento que lleva adelante la Municipalidad de Puerto General San Martín en la Ruta Nacional 11, entre el límite con Timbúes y calle Héroes de Malvinas.
Las obras se desarrollan diariamente entre las 8 y las 18, con reducción de un carril y paso alternado coordinado por banderilleros. Finalizada la jornada de trabajo, el tránsito vuelve a la normalidad.
Para agilizar la circulación durante el operativo cosecha:
• Hacia el sur circulan todo tipo de vehículos, incluidos camiones.
• Hacia el norte están habilitados vehículos livianos y transporte público. Los camiones deben desviarse por Héroes de Malvinas en dirección a Timbúes.
Obras en rutas provinciales
La provincia mantiene frentes de obra en distintos corredores viales, con trabajos de pavimentación, repavimentación, construcción de rotondas y puentes.
Entre los principales sectores intervenidos se destacan las rutas provinciales 1, 2, 5, 6, 10, 13, 21, 23, 31, 39, 41-s, 91 y 96, además de obras en la Circunvalación de Venado Tuerto, accesos a Esperanza, Arrufó, Rosario y Carlos Pellegrini.
También avanzan los trabajos vinculados al nuevo puente carretero Santa Fe-Santo Tomé, los puentes sobre la Ruta Provincial 32 en el norte santafesino y diversas obras de infraestructura vial en los departamentos General Obligado, San Cristóbal, San Justo y La Capital.
Autopista Rosario - Santa Fe
En el Km 146, altura de Santo Tomé - Sentido a Rosario. Queda balizada la zona de siniestro vial, camión volcado sobre el préstamo.
Cortes por intervenciones en la vía pública
Bv. Pellegrini intersección con calle 25 de Mayo y Bv. Pellegrini intersección con calle San Martín (Cortes intermitentes a partir de las 14.00 hs. y hasta la madrugada del jueves. Sobre Bv. Pellegrini se verá afectada la circulación en sentido hacia la costanera y 25 de Mayo como San Martín no se podrá atravesar Bv. Pellegrini en sentido norte - sur y sur - norte respectivamente)
Güemes entre Iturraspe y Córdoba ( Obras de ASSA.)
Francia entre Pedro Ferré y Luciano Torrent (Obras de Assa)
Av. Gral. López entre San Martín y 25 de Mayo (Obras de Assa)
Puente Colgante entre la rotonda de la Mujer y las letras corpóreas (09.00 - 16.00 hs.)
Reducción de calzada
Alberdi entre Castellanos y Maipú - Obras de ASSA
Francia intersección con Bv. Pellegrini (Obras de ASSA.)
Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Santiago de Chile entre Gral. Mosconi y Moreno (Obras de bacheo municipal)
Urquiza y Bv. Pellegrini (Obras de ASSA)
Saavedra entre Corrientes y Moreno (Obras de ASSA)
9 de Julio entre Corrientes y Juan de Garay (14.30 -15.30 hs.)
Desvíos de colectivos por intervenciones en vía pública
Zona afectada: Entre Ríos entre 1ero de Mayo y 4 de Enero
Línea 16 (Ida): de recorrido por San Jerónimo - 3 de Febrero - 4 de Enero a recorrido habitual.
Zona afectada: Güemes entre Iturraspe y Córdoba.
Línea 9 (ida): de recorrido habitual por calle Güemes - Iturraspe – Avellaneda - Córdoba – Güemes a recorrido habitual.
Línea 9 (vuelta): de recorrido habitual por calle Güemes - Córdoba - Mitre – Iturraspe - Güemes a recorrido habitual.