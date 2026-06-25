Santa Fe

Presentan un proyecto para crear la GSI Costera ante la inminencia del fenómeno de El Niño

La iniciativa busca reordenar los recursos de la Guardia de Seguridad Institucional para abocarlos al cuidado y patrullaje de los 70 kilómetros de defensas ante posibles crecidas. En diálogo con CyD Litoral, la concejala Silvina Cian detalló el alcance de la propuesta de prevención hídrica.