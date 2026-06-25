Frente a los pronósticos que anticipan un segundo semestre marcado por el fenómeno de El Niño intenso en lluvias y probables crecidas de los ríos Paraná y Salado, ingresó al Concejo Municipal de Santa Fe un proyecto de ordenanza para crear una división especializada dentro de la Guardia de Seguridad Institucional: la GSI Costera.
Presentan un proyecto para crear la GSI Costera ante la inminencia del fenómeno de El Niño
La iniciativa busca reordenar los recursos de la Guardia de Seguridad Institucional para abocarlos al cuidado y patrullaje de los 70 kilómetros de defensas ante posibles crecidas. En diálogo con CyD Litoral, la concejala Silvina Cian detalló el alcance de la propuesta de prevención hídrica.
La propuesta apunta al monitoreo y la preservación de la infraestructura hídrica crítica de la capital provincial y su zona de influencia.
La ciudad de Santa Fe cuenta con 70 kilómetros de terraplenes de defensa y un área de reservorios que supera las 250 hectáreas. Estos espacios resultan vitales para el escurrimiento y almacenamiento del agua pluvial.
Los autores de la iniciativa legislativa argumentan que el cuidado de estas áreas no debe responder a una contingencia o a la voluntad del gobierno de turno, sino consolidarse como una política de Estado permanente mediante una estructura fija de control.
Reordenamiento del recurso público
En declaraciones a CyD Litoral, la concejala Silvina Cian fundamentó la urgencia de avanzar con la normativa antes del inicio del período de vulnerabilidad climática.
"Ante las noticias por la inminencia de la llegada de un Niño intenso en lluvias y la crecida del Paraná y el Salado, nosotros acercamos este proyecto de ordenanza al Ejecutivo, cuyo objetivo es la creación de esta división especializada en todo lo que es el corredor costero y las zonas ribereñas", explicó la legisladora.
Por su parte, la concejala Cecilia Battistutti remarcó que el proyecto no busca generar un incremento del gasto público ni la contratación de nuevas estructuras, sino optimizar lo existente.
"No estamos pidiendo más personal ni agentes, nada de eso; lo que pedimos sí es un reordenamiento de la GSI y que se trabaje de manera coordinada con Prefectura, provincia y guardavidas", agregó Cian.
Asimismo, añadieron que el personal afectado recibirá capacitaciones específicas basadas en los protocolos de gestión de riesgo vigentes en el municipio santafesino.
Preocupación por el tránsito sobre defensas
Además de la contención hídrica, la GSI Costera tendrá un rol activo en la preservación del espacio público.
Vecinos del distrito de la Costa y de la zona oeste transmitieron a los ediles su preocupación por el tránsito vehicular continuo sobre los coronamientos de los terraplenes, así como la proliferación de asentamientos irregulares y construcciones privadas de recreación que avanzan ilegalmente sobre las zonas de seguridad.
La función de esta nueva división civil será el patrullaje terrestre de prevención y la alerta temprana ante vandalizaciones en estaciones de bombeo o compuertas. Además, se contempla una fuerte injerencia en la protección de la biodiversidad local y de los espacios recreativos ribereños durante la temporada estival.
El proyecto iniciará ahora su camino de debate en comisiones, con la expectativa del bloque proponente de lograr una rápida aprobación para que la guardia especializada se encuentre operativa antes de las primeras emergencias hídricas.