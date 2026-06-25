Pronóstico

Jueves frío pero con sol en la ciudad de Santa Fe

La ciudad de Santa Fe amaneció este jueves 25 de junio con una sensación térmica cercana a los 2 grados y cielo despejado. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la jornada se mantendrá estable, con temperaturas frescas durante la mañana y una tarde agradable, sin probabilidades de precipitaciones.