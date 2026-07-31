Los científicos espaciales sostienen desde hace años que Marte tuvo, en el pasado, condiciones muy diferentes a las actuales, con presencia de agua líquida y ambientes que podrían haber sido aptos para algún tipo de vida microbiana.
La NASA descubrió un extraño patrón con forma de panal en el suelo de Marte: qué significa
El rover Curiosity captó una extensa zona con estructuras geométricas que podrían aportar nuevas pistas sobre la historia del planeta rojo y la presencia de agua antigua.
Un nuevo descubrimiento del rover Curiosity de la NASA suma evidencia a esa hipótesis. Durante su recorrido por una zona del cráter Gale conocida como Valle Grande, el vehículo explorador encontró una extensa superficie cubierta por estructuras con formas similares a un panal de abejas.
Patrones nunca antes observados
Aunque la NASA ya había registrado fracturas de este tipo en la superficie marciana, los investigadores destacaron que nunca habían observado una concentración tan grande de estas estructuras en un mismo sector.
Según informó Gizmodo, el hallazgo corresponde a una zona donde el suelo presenta numerosos patrones poligonales. Las imágenes fueron captadas por Curiosity entre el 19 y el 20 de junio y luego reunidas en una panorámica compuesta por 340 fotografías enviadas desde Marte a la Tierra.
Ashwin Vasavada, científico del proyecto Curiosity, describió el descubrimiento como un paisaje especialmente llamativo y explicó que los investigadores estudian sus formas y composición química para determinar cómo pudieron haberse formado.
Cambios de temperatura y presencia de agua
Los científicos denominan a estas estructuras como fracturas poligonales. Cada una de ellas tiene aproximadamente entre 4 y 8 centímetros de ancho y podría haberse originado por procesos vinculados a variaciones extremas de temperatura y a la presencia de agua en el pasado marciano.
La posibilidad de que el agua haya intervenido en la formación de estos terrenos resulta especialmente relevante para la investigación espacial. Para la ciencia, la presencia de agua es uno de los factores fundamentales al analizar si un planeta pudo haber tenido condiciones favorables para la vida.
Aunque el hallazgo no confirma la existencia de organismos en Marte, aporta más información sobre la historia del planeta rojo y sobre los ambientes que pudieron existir hace miles de millones de años.
Pistas sobre la historia del planeta rojo
El rover Curiosity llegó a la superficie marciana hace 14 años y desde entonces analiza rocas, minerales y formaciones del terreno para reconstruir el pasado del planeta.
A comienzos de este año, el vehículo detectó más de 20 moléculas orgánicas en areniscas marcianas ricas en arcilla. Estas sustancias basadas en carbono no habían sido observadas previamente en Marte y los científicos señalaron que podrían estar relacionadas con compuestos que forman parte de procesos biológicos, aunque todavía no se determinó si su origen es biológico o geológico.
Estos hallazgos refuerzan la idea de que Marte pudo haber tenido en algún momento una composición química y ambiental más favorable para la vida.
Los investigadores esperan que los próximos análisis de las muestras obtenidas por Curiosity permitan conocer más detalles sobre la formación de los patrones poligonales y aporten nuevas pistas sobre la presencia de agua en el antiguo Marte.