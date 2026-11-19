Según un nuevo informe científico , la humilde papa podría ser la clave para sustentar la vida humana en la Luna , ya que la exploración lunar prolongada dependerá de sistemas de soporte vital capaces de producir alimentos allí.
Los investigadores lograron cultivar papa en tierra lunar
El experimento prevé la creación de invernaderos lunares en el futuro. Los científicos lograron cultivar patatas viables y aptas para el consumo, haciendo hincapié en que «es fundamental garantizar que los alimentos producidos sean comestibles».
Los científicos que participan en un proyecto respaldado por la agencia espacial estadounidense NASA concluyeron que las patatas son una candidata ideal para el cultivo en la Luna, tras haber logrado cultivarlas con éxito en suelo lunar simulado.
Los autores del estudio estadounidense resultante elaboraron un informe titulado "Crecimiento y respuestas moleculares de la patata a simulantes de regolito lunar", publicado en la revista npj Microgravity , donde el término regolito se refiere a la capa de piedras sueltas y polvo que cubre la roca sólida y que se encuentra en la superficie de la Luna, Marte, los asteroides y partes de la Tierra.
“Las patatas aportan más calorías por hectárea que muchos otros cultivos”, afirmó Aymeric Goyer, biólogo vegetal de la Universidad Estatal de Oregón y director del estudio. “Son nutritivas: aportan más potasio que un plátano, son ricas en vitamina C, contienen buenas proteínas y tienen un alto índice de saciedad”.
El experimento prevé la creación de invernaderos lunares en el futuro. Los científicos lograron cultivar patatas viables y aptas para el consumo, haciendo hincapié en que «es fundamental garantizar que los alimentos producidos sean comestibles».
Ensayos con suelo lunar simulado
Para llevar a cabo los experimentos, los investigadores utilizaron "simuladores de regolito lunar", es decir, materiales terrestres diseñados para replicar las propiedades del polvo y el suelo de la Luna, añadiendo distintos niveles de vermicompost, un abono orgánico que se produce cuando las lombrices de compostaje, normalmente lombrices rojas ( Eisenia fetida ), descomponen restos de comida y residuos orgánicos.
El estudio se centró en la patata modoc, una variedad de maduración temprana con piel rojiza y pulpa blanca. El informe se publica cuando tanto Estados Unidos como China han anunciado planes para establecer bases permanentes cerca del polo sur lunar.
La NASA espera enviar astronautas de regreso a la superficie lunar en 2028, mientras que China aspira a lograrlo antes de 2030. Es posible que se establezcan bases permanentes, las cuales probablemente no podrían abastecerse completamente de alimentos solo con la Tierra.
Goyer afirmó que el regolito lunar, compuesto de polvo y roca, "no contiene nitrógeno, por lo que ningún cultivo crecería sin suplementarlo", y que las patatas plantadas en material lunar sin vermicompost prácticamente no producían raíces ni tubérculos.
Sin embargo, las patatas cultivadas con tan solo un 5 % de vermicompost desarrollaron algunas raíces y tubérculos. Pero con un 30 % de vermicompost, el rendimiento fue idéntico al de las patatas cultivadas en las mismas condiciones en el suelo.
Goyer reconoció que los investigadores habían analizado las muestras de patatas, pero aún no las habían probado. Estas patatas, cultivadas en macetas pequeñas, producían menos de un tercio de onza (10 gramos), incluso en tierra. «Utilizamos lo que cosechamos para los análisis de laboratorio», afirmó.
Según explicó, en un segundo estudio se utilizaron ollas más grandes en las que los investigadores "obtuvieron patatas del tamaño que se suele ver en las tiendas".
Un estudio realizado en 2017 en el Centro Internacional de la Papa en Perú, país donde la papa es originaria de los Andes, concluyó que la planta podría germinar en Marte . El estudio utilizó un tubo de papa dentro de un recipiente que simulaba las temperaturas y las condiciones atmosféricas marcianas.
A principios de este año, el astronauta de la NASA Don Pettit mostró una patata llamada "Spudnik" que había cultivado en la parte inferior de una bolsa de plástico en el espacio. En el entorno de microgravedad de la Estación Espacial Internacional, según Space.com , los brotes de la patata morada crecieron directamente hacia arriba.
“En la ingravidez de la órbita, las raíces generalmente se dirigen hacia la humedad, pero a veces se confunden y crecen ‘hacia arriba’”, escribió Pettit . El astronauta reconoció su deuda con la película Marte (The Martian), en la que un astronauta varado, interpretado por Matt Damon, encuentra la manera de cultivar patatas y vivir de ellas.
El estudio más reciente señaló que el regolito lunar por sí solo es hostil para los cultivos debido a su contenido de metales pesados.
“Sin materia orgánica, las patatas absorben demasiados metales pesados, que pueden resultar tóxicos para las plantas. La materia orgánica ayuda a que los metales pesados estén menos disponibles para las plantas, evitando así su acumulación excesiva”, explicó Goyer.
Otras especies bajo investigación
Pero las patatas no son las únicas candidatas a ser un cultivo que pueda crecer en la Luna. Un estudio publicado en marzo documentó el cultivo de garbanzos en regolito lunar suplementado con vermicompost.
“La gente también está trabajando con tomates, lechuga y legumbres como la alfalfa”, dijo Goyer.
David Handy, biólogo espacial de la Universidad Estatal de Oregón y coautor del estudio, afirmó que lo que se puede cultivar en la Luna también podría beneficiar la vida en la Tierra.
“Las tecnologías que se inventen como resultado pueden utilizarse para producir alimentos en regiones de baja producción agrícola que dependen de los envíos, como los barrios marginales y las comunidades desérticas”, dijo Handy, y agregó que la investigación continua con suelo de tipo lunar “dará lugar a técnicas que pueden utilizarse para mejorar la calidad del suelo, así como para remediar suelos contaminados y así mejorar la agricultura sostenible en la zona”.