La causa por la muerte de Natacha Jaitt sumó un avance administrativo, aunque todavía no tiene una definición sobre el pedido de reapertura presentado por su hermano, Ulises Jaitt.
Caso Natacha Jaitt: digitalizaron todo el expediente, pero aún no resolvieron si reabren la causa
La Justicia completó el escaneo de las actuaciones y remitirá el expediente físico a Tigre. Ulises Jaitt reclama una respuesta sobre la revisión presentada para reactivar la investigación.
Un nuevo despacho informó que ya fue escaneada la totalidad del expediente en papel. Sin embargo, esa documentación todavía debe incorporarse al sistema informático SIMP antes de completar su procesamiento.
El reclamo por la reapertura
El expediente físico será remitido al Juzgado de Garantías Nº 2 de Tigre, pero la medida no resuelve el punto central planteado por la familia.
Ulises Jaitt y su abogado, Ignacio Barrios, insisten en que se dicte una resolución fundada sobre la revisión presentada el 20 de agosto de 2026 ante la Fiscalía General de San Isidro.
El pedido busca que se explique si corresponde mantener archivada la investigación o avanzar con su reapertura.
Preservación de la prueba
El reclamo también incluye la conservación de dispositivos electrónicos y del material pericial reunido durante la investigación.
La presentación solicita determinar qué información fue obtenida, cuáles archivos siguen disponibles y si las medidas pendientes pueden realizarse sobre copias o requieren acceder a los dispositivos originales.
La defensa de la familia sostiene que la digitalización del expediente facilita su revisión, pero no reemplaza una respuesta sobre las medidas de investigación solicitadas.
Qué se sabe del caso
Natacha Jaitt murió durante la madrugada del 23 de febrero de 2019, a los 41 años, en un salón de fiestas de Benavídez, provincia de Buenos Aires.
La autopsia y las pericias toxicológicas determinaron que la causa de muerte fue una insuficiencia respiratoria por edema agudo de pulmón y una falla multiorgánica.
Los estudios también señalaron la presencia de cocaína y alcohol. La investigación quedó archivada, decisión que la familia busca revisar.
La definición que todavía falta
Con el escaneo ya terminado, el expediente continúa su recorrido administrativo entre las distintas dependencias judiciales.
La familia mantiene pendiente la respuesta sobre el pedido de reapertura y sobre las medidas vinculadas con la preservación y revisión de la prueba.