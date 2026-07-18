La familia de Natacha Jaitt solicitó este viernes a la Justicia ordinaria la reapertura de la investigación por la muerte de la actriz y modelo, ocurrida el 23 de febrero de 2019 en la localidad bonaerense de Benavídez, partido de Tigre.
La familia de Natacha Jaitt pidió reabrir la causa por su muerte: qué solicitó a la Justicia
Los representantes legales de Ulises Jaitt presentaron una solicitud ante los tribunales de San Isidro para que se impulsen nuevas medidas de prueba, se deje sin efecto el archivo del expediente y vuelva a investigarse el fallecimiento de la actriz y modelo ocurrido en 2019.
El pedido fue presentado por los abogados Yamil Castro Bianchi, Rodrigo Tripolone y Daniela Spinelli, quienes representan legalmente a Ulises Jaitt. La presentación fue dirigida a los fiscales y jueces del Departamento Judicial de San Isidro, que en 2024 resolvieron archivar el expediente.
Nuevas medidas de prueba
En el escrito, la defensa también requirió que se adopten "las medidas conservatorias urgentes" vinculadas al caso. Asimismo, pidió que se libre un oficio al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), en los términos planteados en la presentación judicial.
La intención de la familia es que se incorporen nuevas actuaciones que permitan avanzar nuevamente con la investigación.
La investigación estuvo caratulada como "averiguación de causales de muerte". En su resolución, los fiscales Martín Otero y Lidia Osores Soler concluyeron que no existían elementos que acreditaran la participación de terceros en el fallecimiento de Natacha Jaitt, por lo que consideraron que no había delito y dispusieron el archivo de la causa.
La postura de la familia
Natacha Jaitt, de 41 años, fue encontrada sin vida el 23 de febrero de 2019. De acuerdo con la autopsia, la causa del fallecimiento fue un fallo multiorgánico tras el consumo de cocaína.
Sin embargo, desde el inicio de la investigación, su familia manifestó dudas sobre esa conclusión. En distintas oportunidades denunció presuntas irregularidades durante la pesquisa, contradicciones en los testimonios de algunos testigos y sostuvo la sospecha de que la muerte de la actriz podría haber sido consecuencia de un homicidio.