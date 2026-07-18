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La familia de Natacha Jaitt pidió reabrir la causa por su muerte: qué solicitó a la Justicia

Los representantes legales de Ulises Jaitt presentaron una solicitud ante los tribunales de San Isidro para que se impulsen nuevas medidas de prueba, se deje sin efecto el archivo del expediente y vuelva a investigarse el fallecimiento de la actriz y modelo ocurrido en 2019.