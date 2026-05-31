En gran parte del país

Alerta violeta por niebla: qué provincias están afectadas y hasta cuándo rige el aviso del SMN

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva advertencia por bancos de niebla persistentes que reducen la visibilidad en amplias zonas del centro y noreste argentino. Santa Fe se encuentra entre las provincias alcanzadas por el fenómeno.