La presencia de densos bancos de niebla volvió a motivar una advertencia del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) para gran parte del territorio argentino. El organismo emitió una alerta de nivel violeta para este domingo 31 de mayo debido a la reducción significativa de visibilidad que afecta a distintas provincias del centro y noreste del país, entre ellas Santa Fe.
Alerta violeta por niebla: qué provincias están afectadas y hasta cuándo rige el aviso del SMN
El Servicio Meteorológico Nacional emitió una nueva advertencia por bancos de niebla persistentes que reducen la visibilidad en amplias zonas del centro y noreste argentino. Santa Fe se encuentra entre las provincias alcanzadas por el fenómeno.
La advertencia alcanza a sectores donde las condiciones atmosféricas favorecen la formación de neblinas y nieblas persistentes, especialmente durante la madrugada y las primeras horas de la mañana.
Según indicó el SMN, se trata de un fenómeno que puede generar inconvenientes en la circulación vehicular, afectar el funcionamiento de servicios de transporte y dificultar actividades cotidianas.
Qué zonas están bajo alerta y por qué se produce el fenómeno
De acuerdo con el informe oficial, las provincias alcanzadas por la advertencia son Santa Fe, Entre Ríos, Corrientes, Chaco, Formosa, gran parte de Buenos Aires, La Pampa, el este y sur de Córdoba y sectores del norte de Río Negro. En todas estas regiones se esperan condiciones favorables para la formación de bancos de niebla con visibilidad reducida.
El SMN explicó que la alerta violeta se emite cuando se prevén fenómenos que pueden generar complicaciones o alteraciones en el normal desarrollo de las actividades diarias. En este caso, la principal preocupación está vinculada a la disminución de la visibilidad en rutas, accesos urbanos, aeropuertos y corredores de transporte.
La niebla se forma cuando el aire cercano a la superficie contiene elevados niveles de humedad y la temperatura desciende hasta alcanzar el denominado punto de rocío.
En ese momento se generan pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire que limitan la visibilidad. Los especialistas señalan que este tipo de situaciones son frecuentes durante el otoño y el invierno debido al enfriamiento nocturno del suelo, la presencia de humedad y la escasa circulación de viento.
Durante los últimos días, distintas regiones del país registraron jornadas con visibilidad reducida y complicaciones en la circulación.
En áreas del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por ejemplo, la niebla afectó accesos, autopistas y la operatoria aérea, mientras que imágenes registradas en el puente Zárate-Brazo Largo mostraron sectores prácticamente cubiertos por una densa capa de humedad.
En el caso del Litoral, las condiciones meteorológicas también favorecieron la persistencia del fenómeno durante varias jornadas consecutivas. La combinación de temperaturas frescas, elevada humedad ambiental y vientos débiles contribuye a que los bancos de niebla permanezcan durante buena parte de la mañana antes de disiparse lentamente con el aumento de la temperatura.
Recomendaciones para circular y cómo seguirá el tiempo
Ante este escenario, el Servicio Meteorológico Nacional difundió una serie de recomendaciones destinadas a minimizar riesgos. Entre ellas, aconseja evitar desplazamientos innecesarios cuando la visibilidad sea muy reducida y, en caso de conducir, mantener una distancia prudente entre vehículos, reducir la velocidad y evitar maniobras bruscas.
Además, se recomienda utilizar luces bajas y antiniebla, ya que las luces altas pueden empeorar la visibilidad al reflejarse en las gotas de agua suspendidas. El organismo también sugiere detener la marcha únicamente en lugares seguros y nunca sobre la calzada o la banquina.
Las autoridades recuerdan que la niebla suele convertirse en uno de los fenómenos meteorológicos con mayor incidencia en accidentes viales durante los meses fríos debido a que puede reducir la visibilidad a pocos metros en determinados sectores de rutas y caminos.
Según el último reporte del SMN, el aviso se mantiene vigente durante este domingo y continuará sujeto a actualizaciones de acuerdo con la evolución de las condiciones atmosféricas. Las zonas más afectadas seguirán siendo aquellas donde persistan elevados niveles de humedad y escasa circulación de aire.
En paralelo, el organismo anticipa una semana con pocas variaciones térmicas en buena parte del centro del país. Se esperan temperaturas frescas, nubosidad variable y baja probabilidad de precipitaciones. Para la región del Litoral, incluido Santa Fe, el pronóstico indica jornadas estables, con mínimas bajas durante las mañanas y máximas moderadas durante las tardes.
Mientras tanto, los especialistas recomiendan seguir los informes oficiales y consultar las actualizaciones emitidas por el Servicio Meteorológico Nacional, especialmente para quienes deban viajar o realizar actividades al aire libre durante las primeras horas del día, cuando las condiciones de visibilidad suelen ser más comprometidas.