Identificado como Dmitri Novikov

El Gobierno nacional detuvo y expulsó a un ruso acusado de operar una red de desinformación

La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó la detención y expulsión de un ciudadano ruso acusado de integrar una red internacional de desinformación. El operativo, realizado en la provincia de Buenos Aires, fue presentado como una acción para proteger la seguridad nacional y el orden democrático.