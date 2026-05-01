La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) confirmó que el detenido fue identificado como Dmitri Novikov, señalado como presunto líder de una estructura dedicada a campañas de manipulación en redes sociales.
El Gobierno nacional detuvo y expulsó a un ruso acusado de operar una red de desinformación
La Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) informó la detención y expulsión de un ciudadano ruso acusado de integrar una red internacional de desinformación. El operativo, realizado en la provincia de Buenos Aires, fue presentado como una acción para proteger la seguridad nacional y el orden democrático.
Según el comunicado oficial, la medida fue autorizada por la Justicia y se ejecutó debido a que el ciudadano extranjero se encontraba en situación migratoria irregular, habría falseado los motivos de su ingreso al país y representaba un riesgo para la seguridad nacional.
Novikov fue detenido y posteriormente expulsado del territorio argentino, en el marco de una investigación que continúa bajo reserva.
Un operativo coordinado
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, destacó que el procedimiento fue resultado de un trabajo conjunto entre la Policía Federal Argentina, la Dirección Nacional de Migraciones y la SIDE.
La detención se concretó en Lanús, tras tareas de inteligencia que permitieron rastrear las actividades del sospechoso en el país. Según la funcionaria, el hombre había ingresado como turista, pero formaba parte de una red internacional de ciberinfluencia con origen en Rusia.
En declaraciones públicas, Monteoliva sostuvo que el detenido “operaba para desestabilizar y atentar contra las instituciones”, en el marco de lo que describió como una amenaza directa al sistema democrático.
Antecedentes y contexto internacional
De acuerdo con la información oficial, Novikov ya había sido expulsado previamente de República Dominicana por su presunta participación en actividades similares, vinculadas a organizaciones con antecedentes de injerencia en distintos países.
El caso se inscribe en un contexto global marcado por denuncias sobre operaciones de desinformación digital orientadas a influir en procesos políticos. En ese escenario, el Gobierno argentino remarcó su decisión de avanzar contra cualquier intento de injerencia extranjera.
No obstante, las autoridades aclararon que, debido a que la investigación sigue en curso, no se brindarán más detalles sobre la estructura ni sobre posibles ramificaciones locales.