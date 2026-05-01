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Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Operativo en Mataderos

Liberaron a una mujer tras dos meses encerrada en un taller ilegal

El propietario de la vivienda, un hombre de 66 años, intentó evadir a las autoridades en un primer momento, pero finalmente fue detenido en el lugar. Además, intervino personal de la División Trata de Personas.

Elementos hallados en el taller clandestino tras el operativo.Elementos hallados en el taller clandestino tras el operativo.
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Una mujer de 53 años fue rescatada en el barrio porteño de Mataderos tras haber permanecido dos meses en cautiverio dentro de un taller clandestino. En el marco del operativo, la Policía de la Ciudad detuvo a un hombre de nacionalidad boliviana, acusado de mantenerla retenida.

El procedimiento se llevó a cabo luego de que vecinos alertaran a las autoridades sobre pedidos de auxilio provenientes de una vivienda ubicada en la calle San Pedro al 5700.

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El alerta de los vecinos

Según se informó, los habitantes de la zona escucharon a una mujer pedir ayuda desde el interior del domicilio, lo que motivó la intervención policial. Al llegar al lugar, los efectivos constataron la situación y procedieron a ingresar.

Dentro de la vivienda encontraron a la víctima en estado de shock, quien relató que era obligada a trabajar en un taller de costura y a trasladarse a la feria La Salada para vender la mercadería.

El detenido quedó a disposición de la Justicia.El detenido quedó a disposición de la Justicia.

El operativo en el domicilio

Una vez resguardada la mujer, los agentes realizaron un relevamiento del lugar. Allí hallaron una gran cantidad de prendas de vestir, entre ellas camperas y chalecos, además de máquinas de coser, mesas de corte, moldes, rollos de tela, hilados y anotaciones vinculadas a la actividad.

El lugar funcionaba como un taller clandestino, donde la víctima era obligada a trabajar bajo condiciones de encierro.

Detención y asistencia a la víctima

Durante el procedimiento, los efectivos identificaron al propietario de la vivienda, un hombre de 66 años, quien intentó evadir a las autoridades en un primer momento. Sin embargo, fue detenido en el lugar.

Además, intervino personal de la División Trata de Personas, que se encargó de asistir a la mujer, brindarle contención psicológica y garantizar su resguardo tras el rescate.

El caso quedó bajo investigación para determinar las responsabilidades y avanzar en la causa.

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