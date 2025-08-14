Refuerzan la vigilancia

Nuevo radar meteorológico cubre el sur de Córdoba y zonas de Santa Fe, San Luis y La Pampa

Con tecnología de última generación, el RMA 17 se suma a la red nacional SINARAME y permitirá monitorear en tiempo real fenómenos meteorológicos extremos en el sur de Córdoba y provincias vecinas, mejorando la capacidad de anticipación y respuesta ante eventos climáticos severos.