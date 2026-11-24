Publicación póstuma

El papa Francisco dejó escrito en sus diarios personales que vio al diablo en tres ocasiones

Los relatos forman parte de un libro que recopila anotaciones privadas redactadas por Jorge Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024. La obra se presenta este martes en cinco idiomas y 94 países, e incluye además reflexiones sobre la culpa, la vejez y la muerte.