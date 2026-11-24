El papa Francisco dejó escrito en sus diarios personales que estaba convencido de haber visto físicamente al diablo en tres oportunidades a lo largo de su vida. Uno de esos episodios lo describió con una frase: "Me miró con ojos llameantes".
El papa Francisco dejó escrito en sus diarios personales que vio al diablo en tres ocasiones
Los relatos forman parte de un libro que recopila anotaciones privadas redactadas por Jorge Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024. La obra se presenta este martes en cinco idiomas y 94 países, e incluye además reflexiones sobre la culpa, la vejez y la muerte.
Anotaciones íntimas de tres décadas
Los relatos forman parte de un libro póstumo que reúne apuntes privados de Jorge Mario Bergoglio entre 1992 y agosto de 2024 y que se presenta este martes en cinco idiomas y 94 países.
El volumen, titulado El diario personal del papa Francisco, permite acceder a pensamientos que el pontífice argentino mantuvo reservados durante más de tres décadas. Entre sus páginas aparecen experiencias religiosas, cuestionamientos personales, sentimientos de culpa y reflexiones sobre la vejez y la muerte.
Los tres episodios en los que Francisco aseguró haber visto al demonio
En una anotación del 24 de enero de 2021, Bergoglio recordó tres momentos en los que creyó haber tenido encuentros con el diablo. El primero, según escribió, ocurrió unos 15 años antes, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires.
"Lo vi desde la ventanilla del coche. No olvidaré sus ojos amenazantes y, al mismo tiempo, seductores", registró. El fragmento fue divulgado a partir de una copia anticipada de la edición francesa, publicada por Albin Michel.
El segundo episodio habría sucedido en una capilla de las carmelitas. Allí describió que aquella presencia lo observó con una mirada intensa: "Me miró con ojos llameantes".