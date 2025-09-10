Entre Ríos

Ale Sergi y una banda entrerriana en medio de falsas denuncias

La versión cuarteto que hizo la banda entrerriana “Los más duendes”, del exitoso tema musical de Miranda “Tu misterioso alguien”, fue dada de baja tras un reclamo atribuido al líder de Miranda. Sin embargo, el propio Ale Sergi negó haberlo realizado.