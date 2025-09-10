Ale Sergi y una banda entrerriana en medio de falsas denuncias
La versión cuarteto que hizo la banda entrerriana “Los más duendes”, del exitoso tema musical de Miranda “Tu misterioso alguien”, fue dada de baja tras un reclamo atribuido al líder de Miranda. Sin embargo, el propio Ale Sergi negó haberlo realizado.
La banda Los más duendes, de Gualeguaychú, explicó lo sucedido con el cantante de Miranda.
“Quedamos atrapados en un sistema de denuncias que muestra grietas preocupantes”, expresaron los músicos de la banda gualeguaychuense Los más duendes, y agregaron: “Lo que comenzó como un homenaje terminó en un caso que hoy abre un debate sobre la seguridad del sistema de reclamos de YouTube”.
El pasado 14 de agosto, la banda entrerriana Los más duendes, con más de diez años de trayectoria y reconocida como la banda oficial del Carnaval del País en 2019 y 2025, estrenó en YouTube su versión cuarteto de Tu misterioso alguien, clásico de Miranda. La publicación creció de inmediato: miles de reproducciones, comentarios positivos y un fuerte respaldo de su comunidad.
Pero a los pocos días llegó la sorpresa: YouTube dio de baja el video y aplicó un strike al canal. La notificación oficial de la plataforma indicaba que el reclamo había sido realizado por Alejandro Gustavo Sergi Galante, nombre completo del cantante de Miranda, con número de registro de Sadaic incluido.
“Cuando YouTube aplica un strike, primero valida que el reclamo sea real y provenga del titular de los derechos. Por eso nosotros comunicamos lo que recibimos, con la tranquilidad de que era información oficial”, explicaron desde la banda.
Giro inesperado
Tras la repercusión mediática, Los más duendes lograron ponerse en contacto con Ale Sergi, quien les respondió con un audio aclarando que él no había realizado la denuncia: “Yo esto no lo hice. Ya me pasó hace dos semanas con otros casos… Finalmente hablamos con YouTube y volvieron a subir los videos. Déjenme averiguar qué pasó, porque yo re contento de que canten la canción”, les dijo el artista.
La respuesta de Sergi significó un gran alivio para la banda de Gualeguaychú, pero lamentan profundamente haber perdido un video que crecía día a día, y que el canal permanezca con un strike activo, lo que significa que con nuevas denuncias podrían perder toda su historia digital: canciones, registros de shows y más de una década de trabajo.
“Nos alegra que Ale se haya comunicado y que esté dispuesto a ayudarnos, pero también queremos que esto sirva para abrir un debate: no puede ser tan fácil que un reclamo falso ponga en jaque el trabajo de un artista independiente”, señalaron.
Actualmente, el equipo de derechos de autor de Miranda y la banda entrerriana trabajan en conjunto para gestionar con YouTube la restitución del video y la eliminación del strike.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.