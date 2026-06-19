El rover Perseverance de la NASA logró un nuevo hito en su misión de exploración al superar los 42 kilómetros recorridos sobre la superficie del planeta rojo. La cifra coincide con la distancia oficial de una maratón, una referencia que permitió dimensionar el alcance de la travesía realizada por el vehículo robótico desde su llegada a Marte en febrero de 2021.
El rover de la NASA superó la distancia de una maratón y logró un récord en Marte
El vehículo robótico alcanzó un nuevo logro durante su recorrido por la superficie del planeta, donde analiza rocas, sedimentos y antiguas zonas con presencia de agua para obtener información sobre la evolución del planeta y sus condiciones de habitabilidad.
Con este logro, Perseverance se convirtió en uno de los exploradores más exitosos enviados por la agencia espacial estadounidense, consolidando una misión que busca responder algunas de las preguntas más importantes sobre la historia del planeta vecino.
Un recorrido récord
La marca alcanzada por Perseverance resulta especialmente significativa porque fue conseguida en poco más de cinco años de actividad. Hasta ahora, el único rover que había superado una distancia similar era Opportunity, también perteneciente a la NASA, aunque necesitó más de una década para lograrlo.
Desde su aterrizaje en el cráter Jezero, el vehículo avanzó por terrenos complejos, atravesó zonas rocosas y recopiló información científica clave para comprender cómo era Marte en un pasado remoto.
La misión forma parte de uno de los programas más ambiciosos de exploración planetaria impulsados por la agencia espacial, enfocado en la búsqueda de evidencias que permitan determinar si existieron condiciones aptas para la vida.
Por qué correr una maratón en Marte sería diferente
La comparación con una maratón despertó la curiosidad de muchos entusiastas de la exploración espacial. En teoría, un corredor humano encontraría una ventaja en Marte debido a que la gravedad es considerablemente menor que la terrestre.
Esa condición implicaría una menor exigencia para las articulaciones durante el desplazamiento. Sin embargo, las dificultades ambientales convertirían cualquier intento en una tarea extremadamente compleja.
Las temperaturas pueden descender hasta niveles extremos y la atmósfera marciana no es apta para la respiración humana. Además, cualquier persona necesitaría un traje espacial especializado para desplazarse por la superficie del planeta.
El trabajo científico de Perseverance
A diferencia de un explorador humano, Perseverance fue diseñado específicamente para soportar las condiciones hostiles de Marte. Cuenta con ruedas reforzadas de aleación de aluminio, un brazo robótico de más de dos metros de longitud y una estructura robusta que supera la tonelada de peso.
Su principal objetivo consiste en estudiar el terreno marciano, analizar rocas y sedimentos y buscar señales que permitan conocer si en algún momento existió vida microbiana en el planeta.
Los datos obtenidos durante estos años ya permitieron confirmar que Marte tuvo agua líquida en el pasado, un elemento considerado fundamental para el desarrollo de formas de vida.
Aunque hasta el momento no se encontraron pruebas concluyentes de organismos extraterrestres, los descubrimientos realizados por los rovers de la NASA continúan aportando información valiosa sobre la evolución del Sistema Solar y las posibilidades de habitabilidad fuera de la Tierra.
Con cada kilómetro recorrido, Perseverance amplía el conocimiento científico sobre Marte y acerca a los investigadores a respuestas que podrían modificar la comprensión actual sobre el origen y la existencia de vida más allá de nuestro planeta.