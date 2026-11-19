La tercera edición de los "Premios Rosarigasinos" terminó envuelta en polémica. Lo que estaba previsto como una noche de reconocimiento a los artistas y trabajadores de la cultura de Rosario se convirtió en un episodio de tensión, luego de que desde el escenario denunciaran un intento de interrumpir la ceremonia y bajar el telón cuando todavía quedaban premios por entregar.
Polémica en los "Premios Rosarigasinos": bajaron el telón y apagaron las luces antes de terminar
La entrega de premios en el Teatro El Círculo terminó con un inesperado episodio: desde el escenario denunciaron que intentaban interrumpir la ceremonia y cuestionaron lo ocurrido ante el público.
El hecho ocurrió este miércoles 18 de noviembre en el Teatro El Círculo y quedó registrado durante la transmisión de TV. Las imágenes comenzaron a circular en las redes sociales y generaron repercusiones por la gravedad de las acusaciones realizadas frente al público.
En medio del acto, un integrante de la organización interrumpió la entrega para advertir sobre lo que estaba sucediendo detrás de escena. Su intervención sorprendió a los presentes y modificó por completo el clima de una celebración que reunía a referentes de distintas disciplinas artísticas.
El reclamo desde el escenario
“Yo simplemente quiero interrumpir brevemente este teatro que alberga tanto arte. Me toca una parte en este momento muy fea. Tengo gente acá atrás tratando de bajar un telón. Literalmente nos están bajando el telón”, expresó Lorena Bogado, una de las organizadoras.
A continuación, explicó que la situación impediría completar la entrega de reconocimientos y pidió disculpas a los artistas que habían asistido a la ceremonia.
“Esto era celebrar el arte de nuestra ciudad. Un montón de premios que están acá no se pueden entregar. Lo lamentamos en el alma y les pedimos un millón de disculpas a todos”, manifestó.
El momento más tenso llegó cuando convocó a los asistentes a expresar su rechazo por lo que consideraba un ataque al sector cultural. La denuncia de una posible censura elevó el tono del reclamo y convirtió la ceremonia en un escenario de protesta.
“Esto no depende de nosotros. Lamentablemente, me encantaría que nos pongamos todos de acuerdo y abucheemos esto que está pasando esta noche. Están cercenando la cultura”, sostuvo desde el escenario.
Además, reveló que estaba prevista una mención especial para el propio Teatro El Círculo, pero que el trato recibido durante el encuentro había cambiado los planes.
“Había una mención especial para el Teatro El Círculo. Pero bueno, nos reciben así y nos despiden de esta manera”, agregó.
Una fiesta interrumpida
La polémica contrastó con el objetivo original de los Premios Rosarigasinos, una iniciativa destinada a distinguir y visibilizar la producción artística de Rosario.
La tercera edición reunió a artistas, trabajadores y referentes de diferentes disciplinas. Los reconocimientos abarcan áreas como música, teatro, danza, cine y audiovisuales, literatura y artes plásticas.
Sin embargo, el intento de bajar el telón y la imposibilidad de entregar algunos de los galardones desplazaron a los premiados del centro de la escena. El reclamo público dejó expuesto un conflicto cuyo origen todavía no fue esclarecido.
Hasta el momento, las declaraciones realizadas durante la ceremonia no permitieron determinar quién habría dado la orden de interrumpir el acto ni cuáles fueron los motivos de esa decisión.
El episodio abrió interrogantes sobre lo ocurrido detrás de escena y dejó una imagen inesperada del encuentro: una entrega de premios concebida para celebrar el arte rosarino que terminó atravesada por este episodio y un enfrentamiento en uno de los escenarios más emblemáticos de la ciudad.
El teatro aclaró su postura
En declaraciones vertidas a la prensa, desde el teatro aclararon lo sucedido mientras los videos se viralizaban en redes sociales y trascendían las fronteras rosarinas.
“El teatro lo hacen los artistas así que nos pareció fantástico. Hablamos con el equipo de organización, tuvimos varios encuentros y todo quedó muy bien pactado para dar sala a las 20 y que comenzara a las 21. Dijeron que eran dos horas y media de evento, y arreglamos todo para que sucediera así”, aseguró Guido Carbonell, presidente de la Asociación Teatro El Círculo al diario La Capital.
“Pasaron las doce y nuestra gente se inquietó porque tenían que desarmar todo y anticipar el armado para el día siguiente, porque se presenta la Orquesta de Cámara Municipal. No podían seguir hasta cualquier hora y trabajar toda la noche. Dijeron que se estaba cercenando la cultura y es algo muy feo, inexacto”, sumó.
Premios Rosarigasinos
La entrega de los Premios Rosarigasinos se lleva a cabo desde 2023, con el objetivo de reconocer el trabajo de la cultura rosarina en seis disciplinas: música, teatro, danza, cine y audiovisuales, literatura y artes plásticas. Los ganadores se llevan un Mendieta, una estatuilla que busca homenajear al Negro Fontanarrosa, a través de uno de sus personajes más emblemáticos.