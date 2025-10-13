El Museo va a tu casa: El Litoral presenta un libro para redescubrir la historia y la memoria
Con motivo de los 80 años del Museo Histórico Provincial Brigadier Estanislao López, Ediciones El Litoral publica “Lo que dicen, susurran o callan”, de Gustavo Vittori. La obra reúne relatos sobre piezas patrimoniales que revelan historias ocultas, silencios y mensajes que siguen vigentes. El libro ya se puede adquirir junto con el diario, solicítalo a tu canillita de confianza.
Vittori combina investigación y sensibilidad para poner en valor la memoria histórica de Santa Fe.
Lunes 13.10.2025
12:00
El Museo Histórico Provincial “Brigadier Estanislao López” de Santa Fe es, además de un espacio cultural, una de las casas más antiguas del país. Entre sus muros se atesoran siglos de memoria, objetos y documentos que narran la vida de nuestra provincia y su aporte a la construcción de la Argentina moderna.
Con motivo de su 80° aniversario, Ediciones El Litoral presenta “Lo quedicen, susurran o callan.Relevantes piezas del patrimonio”, un libro de Gustavo J. Vittori que transforma en páginas impresas la serie periodística publicada en 2023 en este diario.
Lejos de ser un catálogo tradicional, la obra propone un recorrido sensible y documentado por piezas icónicas: el sello confederal utilizado en el Congreso de 1853, la cruz que acompañó el cautiverio del general José María Paz, tallas guaraníes y mocovíes, retratos de próceres, mobiliario cargado de secretos, y pinturas de autores que marcaron la historia artística de la región
Vittori presenta un recorrido documentado por objetos y documentos que narran la identidad santafesina. Crédito: Manuel Fabatía.
Cada capítulo abre una puerta a la reflexión sobre la identidad santafesina, el arte, la política, la religión y los vínculos sociales que dejaron huella. Como escribe el propio Vittori, “los objetos, aunque puedan parecer inertes, siguen diciéndonos cosas”: nos invitan a escuchar lo que cuentan, lo que susurran y lo que callan.
La publicación no sólo destaca la riqueza cultural del acervo, sino que también plantea un llamado de atención sobre la necesidad de preservar y restaurar este patrimonio. Muchas de las piezas muestran daños y desgastes, lo que pone de relieve la urgencia de contar con talleres de conservación que aseguren la continuidad de esta memoria para las futuras generaciones
Con esta edición, El Litoral ratifica su compromiso histórico con la difusión de la cultura santafesina. Así como en otras oportunidades impulsó obras colectivas sobre la historia provincial, ahora acerca al lector un libro que “lleva el museo a tu casa”, democratizando el acceso al patrimonio y convirtiéndolo en material de consulta y disfrute para toda la comunidad.
El libro “Lo que dicen, susurran o callan” se podrá adquirir junto con El Litoral, edición impresa + 16 mil pesos. Una oportunidad única para que cada hogar santafesino incorpore a su biblioteca un testimonio de valor histórico, cultural y emocional.
