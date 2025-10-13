Patrimonio santafesino junto a tu diario

El Museo va a tu casa: El Litoral presenta un libro para redescubrir la historia y la memoria

Con motivo de los 80 años del Museo Histórico Provincial Brigadier Estanislao López, Ediciones El Litoral publica “Lo que dicen, susurran o callan”, de Gustavo Vittori. La obra reúne relatos sobre piezas patrimoniales que revelan historias ocultas, silencios y mensajes que siguen vigentes. El libro ya se puede adquirir junto con el diario, solicítalo a tu canillita de confianza.