Sorteo del domingo 10 de agosto

De dónde son los apostadores que se repartieron $6.100 millones del Sorteo Aniversario del Quini 6

Tres afortunados jugadores se quedaron con los premios de La Revancha y el Siempre Sale.

Este domingo se realizó un sorteo especial por el Aniversario de Quini 6.
 1:57
Por: 

En una noche única, Quini 6 -el sorteo poceado más querido del país- celebró a lo grande su cumpleaños número 37, e hizo felices a 3 apostadores.

En la modalidad "La Revancha" un feliz apostador de la localidad de Pehuajó, provincia de Buenos Aires, se llevó el premio total de más de $2.108.600.000 con los seis números que fueron 08-17-24-31-43-44.

En tanto, en el "Siempre Sale" y fueron dos los ganadores, uno de la localidad de 9 de Julio, y el otro de la localidad de Martínez, ambos de la provincia de Buenos Aires, que -con los números 07-09-13-23-32-35- se repartieron los $4.000 millones.

Los pozos estimados para el próximo sorteo son:

Tradicional Primer Sorteo: $1.200.000.000

La Segunda: $1.500.000.000

Revancha: $400.000.000

Siempre Sale: $195.000.000

Extra: $105.000.000

En el resto del los sorteos tuvieron como resultado las siguientes combinaciones sin ganadores con 6 aciertos:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 02 09 32 36 44

LA SEGUNDA

06 15 19 22 32 39

El próximo sorteo será el miércoles 13 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo increíble de $3.400 millones.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Quini 6 10 de Agosto

Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Buenos Aires

