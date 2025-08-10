Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3294 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Tres afortunados ganadores se repartieron premios millonarios en La Revancha y el Siempre Sale del sorteo Aniversario.
TRADICIONAL (Vacante)
01 02 09 32 36 44
LA SEGUNDA (Vacante)
06 15 19 22 32 39
REVANCHA (1 ganador)
08 17 24 31 43 44
SIEMPRE SALE (2 ganadores)
07 09 13 23 32 35
PREMIO EXTRA (2.609 ganadores)
01 02 06 08 09 15 17 19 22 24 31 32 36 39 43 44
El próximo sorteo será el miércoles 13 de agosto,con un pozo acumulado de 3.400 millones de pesos, y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).
