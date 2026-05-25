Lotería de Santa Fe informó que este domingo, durante el sorteo de Quini 6, dos apostadores con seis aciertos, uno de la localidad de Santo Tomé provincia de Santa Fe y otro de la localidad de San Martín provincia de Mendoza, se repartieron el pozo total de la modalidad "La Revancha" por más de $6.621.300.000.
De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Esta domingo hubo ganadores en “La Revancha” y en el sorteo especial. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente sorteo.
Los felices nuevos millonarios acertaron a los números 08-12-15-18-21-36.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
05 08 10 12 28 34
LA SEGUNDA
11 14 20 35 39 43
SIEMPRE SALE
00 07 21 25 29 35
En el Siempre Sale fueron 13 los ganadores a lo largo y ancho de todo el país que se repartieron el pozo de más de $424.100.000.
En tanto, el próximo sorteo ofrece 2.750 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $835.000.000
La Segunda: $835.000.000
Revancha: $600.000.000
Siempre Sale: $325.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 27 de mayo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.