Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 23:52
Por: 

Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3294 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

A la espera de los nuevos ganadores, recordamos las jugadas del sorteo anterior:

TRADICIONAL (Vacante)

00 18 26 29 32 42

LA SEGUNDA (Vacante)

07 22 25 27 38 45

REVANCHA (Vacante)

16 24 33 34 40 44

SIEMPRE SALE (86 ganadores)

04 11 27 32 41 45

SORTEO EXTRA (1.342 ganadores)

00 07 16 18 22 24 25 26 27 29 32 33 34 38 40 42 44 45

El próximo sorteo será el miércoles 13 de agosto y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

En desarrollo...

