De cuánto es el increíble pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles, el Quini quedó vacante y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.

Quini 6 Loteria Santa Fe. Foto: Manuel Fabatía
 1:49
Por: 

Este miércoles, el Quini 6 quedó vacante y Lotería de Santa Fe adelantó que el pozo estimado acumula $8.900 millones para el domingo

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO:

02 04 10 37 38 44

LA SEGUNDA:

06 07 25 30 31 44

REVANCHA:

03 14 15 20 38 40

SIEMPRE SALE:

01 11 12 19 31 40

En el Siempre Sale, en tanto, fueron 32 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el pais que se repartieron el pozo de más de $247.000.000.

Quini 6 22 de Octubre

En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $2.440.000.000

La Segunda: $1.460.000.000

Revancha: $4.550.000.000

Siempre Sale: $320.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el domingo 26 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

