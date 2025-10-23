De cuánto es el increíble pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este miércoles, el Quini 6 quedó vacante y Lotería de Santa Fe adelantó que el pozo estimado acumula $8.900 millones para el domingo
Este miércoles, el Quini quedó vacante y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.
Los números que salieron fueron:
02 04 10 37 38 44
06 07 25 30 31 44
03 14 15 20 38 40
01 11 12 19 31 40
En el Siempre Sale, en tanto, fueron 32 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el pais que se repartieron el pozo de más de $247.000.000.
En tanto, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $2.440.000.000
La Segunda: $1.460.000.000
Revancha: $4.550.000.000
Siempre Sale: $320.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el domingo 26 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
