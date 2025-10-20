De cuánto es el pozo acumulado récord para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, el Quini quedó vacante y Lotería de Santa Fe adelantó que se viene un pozo récord de 7.900 millones de pesos para el próximo juego.
Este domingo, el Quini quedó vacante y Lotería de Santa Fe adelantó que se viene un pozo récord de 7.900 millones de pesos para el próximo juego.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO → 00-14-17-21-39-43
LA SEGUNDA → 06-21-26-33-41-44
REVANCHA → 03-15-22-29-36- 39
SIEMPRE SALE → 01-22 -23-24- 29- 35
Mientras, en el Siempre Sale fueron 13 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $315.400.000.
Tradicional Primer Sorteo: $2.150.000.000
La Segunda: $1.280.000.000
Revancha: $3.990.000.000
Siempre Sale: $350.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 22 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
