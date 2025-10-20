#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Elecciones 2025
Unión
Colón
Miércoles 22 de octubre

De cuánto es el pozo acumulado récord para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, el Quini quedó vacante y Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el próximo juego.

Pozo récord para el próximo sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 2:40
Por: 

Este domingo, el Quini quedó vacante y Lotería de Santa Fe adelantó que se viene un pozo récord de 7.900 millones de pesos para el próximo juego.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO → 00-14-17-21-39-43

LA SEGUNDA → 06-21-26-33-41-44

REVANCHA → 03-15-22-29-36- 39

SIEMPRE SALE → 01-22 -23-24- 29- 35

Mientras, en el Siempre Sale fueron 13 los afortunados ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $315.400.000.

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $2.150.000.000

La Segunda: $1.280.000.000

Revancha: $3.990.000.000

Siempre Sale: $350.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 22 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la información.

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro