Sorteo del miércoles 22 de octubre

Quini 6: estos son los números favorecidos

N°3315 del Quini 6, Foto: Manuel Fabatía.
 23:55
Por: 

Este miércoles por la noche se desarrolla el concurso N°3315 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

A la espera de los nuevos resultados, recordamos las jugadas del sorteo anterior:

TRADICIONAL (Vacante)

00 14 17 21 39 43

LA SEGUNDA (Vacante)

06 21 26 33 41 44

REVANCHA (Vacante)

03 15 22 29 36 39

SIEMPRE SALE (13 ganadores)

01 22 23 24 29 35

EXTRA (1.116 ganadores)

00 03 06 14 15 17 21 22 26 29 33 36 39 41 43 44

El próximo sorteo será el domingo 26 de octubre y se transmitirá a las 21.15, en directo por Crónica TV para todo el país, Santa Fe Canal para la Provincia de Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe y Canal 9 (Paraná).

En desarrollo...

