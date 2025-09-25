De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche, dos afortunados apostadores -de Berisso y Madryn- se hicieron acreedores al primer premio con seis aciertos de "La Segunda", repartiéndose más de $3.700 millones entre ambos.
Este miércoles hubo ganadores en La Segunda y el Siempre Sale. Lotería de Santa Fe ya tiene cifras estimadas para el próximo juego.
Ganaron con seis aciertos, con los números 03-06-17-21-24-31.
El próximo sorteo, en tanto, tendrá pozo estimado de $3.800 millones, con los siguientes pozos individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $850.000.000
La Segunda: $710.000.000
Revancha: $1.795.000.000
Siempre Sale: $315.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el domingo 28 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.
