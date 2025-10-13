#HOY:

De cuánto es el millonario pozo para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, hubo tres ganadores en el Siempre Sale. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
 1:56
Por: 

Este domingo, tres afortunados apostadores se repartieron más de 306 millones de pesos en el sorteo Siempre Sale del Quini 6.

Las jugadas ganadoras, con los números 01 - 06 - 12 – 17 - 25 – 33, se realizaron en agencias de Armstrong (Prov. Santa Fe) - Mar Del Plata (Prov. de Buenos Aires) y Formosa (Prov. Formosa).

En los otros sorteos, estos fueron los resultados:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

04 06 16 25 29 43

LA SEGUNDA

00 12 18 28 29 43

REVANCHA

01 02 09 12 34 37

Se viene otro sorteo millonario

En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los pozos para el próximo juego, que será el miércoles 15 de octubre a las 21:15, con un total de 6.300 millones de pesos y los siguientes estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.790.000.000

La Segunda: $750.000.000

Revancha: $3.250.000.000

Siempre Sale: $380.000.000

Extra: $130.000.000

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.

