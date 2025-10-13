De cuánto es el millonario pozo para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, tres afortunados apostadores se repartieron más de 306 millones de pesos en el sorteo Siempre Sale del Quini 6.
Este domingo, hubo tres ganadores en el Siempre Sale. En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los premios estimados para el siguiente juego.
Las jugadas ganadoras, con los números 01 - 06 - 12 – 17 - 25 – 33, se realizaron en agencias de Armstrong (Prov. Santa Fe) - Mar Del Plata (Prov. de Buenos Aires) y Formosa (Prov. Formosa).
En los otros sorteos, estos fueron los resultados:
04 06 16 25 29 43
00 12 18 28 29 43
01 02 09 12 34 37
Se viene otro sorteo millonario
En tanto, Lotería de Santa Fe adelantó los pozos para el próximo juego, que será el miércoles 15 de octubre a las 21:15, con un total de 6.300 millones de pesos y los siguientes estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.790.000.000
La Segunda: $750.000.000
Revancha: $3.250.000.000
Siempre Sale: $380.000.000
Extra: $130.000.000
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Tv Pública, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería de Santa Fe.
