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Sorteo del miércoles 25 de marzo

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $266.200.000 en el Quini 6

Se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale", con los números 03-10-18-27-33-39.

Foto: Manuel FabatíaFoto: Manuel Fabatía
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos de la localidad de Esquina provincia de Corrientes, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $266.200.000.

El feliz apostador acertó a los números 03-10-18-27-33-39.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

10 13 18 28 34 37

LA SEGUNDA

11 23 27 36 40 42

REVANCHA

12 27 28 29 36 42

Quini 6 25 de marzo

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo: $1.250.000.000

La Segunda: $1.250.000.000

Revancha: $3.750.000.000

Siempre Sale: $345.000.000

Extra: $155.000.000

El próximo domingo será 29 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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