De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $266.200.000 en el Quini 6

Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos de la localidad de Esquina provincia de Corrientes, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $266.200.000.
Se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale", con los números 03-10-18-27-33-39.
Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos de la localidad de Esquina provincia de Corrientes, se adjudicó el pozo total de la modalidad "Siempre Sale" por más de $266.200.000.
El feliz apostador acertó a los números 03-10-18-27-33-39.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
10 13 18 28 34 37
11 23 27 36 40 42
12 27 28 29 36 42
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;
Tradicional Primer Sorteo: $1.250.000.000
La Segunda: $1.250.000.000
Revancha: $3.750.000.000
Siempre Sale: $345.000.000
Extra: $155.000.000
El próximo domingo será 29 de marzo a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.