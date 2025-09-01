De dónde es el afortunado apostador que ganó más de 1.700 millones de pesos en el Quini 6

Durante el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche un neuquino se hizo acreedor del premio con seis aciertos de la "Revancha", con un pozo de más de $1.700 millones.
Acertó los seis números de la Revancha, con la jugada 08 - 09 - 14 - 18 - 31 – 34.
Durante el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche un neuquino se hizo acreedor del premio con seis aciertos de la "Revancha", con un pozo de más de $1.700 millones.
El próximo sorteo, en tanto, tiene un pozo estimado de $4.100 millones.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO → 21 - 22 - 26 - 28 - 30 - 36
LA SEGUNDA → 00 - 12 - 18 - 30 - 35 - 42
REVANCHA → 08 - 09 - 14 - 18 - 31 - 34
SIEMPRE SALE → 01 - 03 - 20 - 28 - 29 - 40
En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $267 millones
Tradicional Primer Sorteo: $680.000.000
La Segunda: $2.540.000.000
Revancha: $500.000.000
Siempre Sale: $250.000.000
Extra: $130.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 3 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe para renovar tus chances de ganar.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de Youtube de Lotería de Santa Fe.
Dejanos tu comentario
Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.