#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Sorteo del domingo 31 de agosto

De dónde es el afortunado apostador que ganó más de 1.700 millones de pesos en el Quini 6

Acertó los seis números de la Revancha, con la jugada 08 - 09 - 14 - 18 - 31 – 34.

El próximo sorteo, en tanto, tiene un pozo estimado de $4.100 millones.
 3:40
Por: 

Durante el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche un neuquino se hizo acreedor del premio con seis aciertos de la "Revancha", con un pozo de más de $1.700 millones.

El próximo sorteo, en tanto, tiene un pozo estimado de $4.100 millones.

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO → 21 - 22 - 26 - 28 - 30 - 36

LA SEGUNDA → 00 - 12 - 18 - 30 - 35 - 42

REVANCHA → 08 - 09 - 14 - 18 - 31 - 34

SIEMPRE SALE → 01 - 03 - 20 - 28 - 29 - 40

En el Siempre Sale fueron 20 los ganadores con cinco aciertos a lo largo de todo el país que se repartieron el pozo de más de $267 millones

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $680.000.000

La Segunda: $2.540.000.000

Revancha: $500.000.000

Siempre Sale: $250.000.000

Extra: $130.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 3 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe para renovar tus chances de ganar.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de Youtube de Lotería de Santa Fe.

Quini 6 31 de Agosto

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe
Neuquén

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro