Sorteo Aniversario

Quini 6: pozo de $20.000 millones, con 3 millones de dólares del Siempre Sale

A 38 años de su primer sorteo, el Quini 6 prepara la noche más grande de su historia: un pozo de $20.000 millones entre todas sus modalidades, con un Siempre Sale garantizado de 3 millones de dólares libres de impuestos, pagaderos en pesos argentinos al tipo de cambio vendedor del Banco Nación Argentina vigente al cierre del viernes 7 de agosto.