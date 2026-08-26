Lotería de Santa Fe informó que un solo apostador acertó los seis números del Siempre Sale en el sorteo 3.403 del Quini 6, realizado este miércoles 26 de agosto.
Un apostador ganó $369 millones en el Siempre Sale del Quini 6
La apuesta ganadora se realizó en Gualeguay, Entre Ríos. El Tradicional, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes y el domingo habrá $9.700 millones en juego.
El ganador realizó su apuesta en Gualeguay, Entre Ríos, y se llevó un premio de $369.455.580 al acertar la combinación 20 - 23 - 24 - 28 - 35 - 39.
Tres modalidades quedaron vacantes
En el Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 05 - 09 - 11 - 16 - 23 - 26. No hubo ganadores con seis aciertos y quedó vacante un pozo de $1.100.000.000.
Con cinco aciertos hubo 86 apostadores, que recibirán $479.080,05 cada uno, mientras que 3.104 jugadores acertaron cuatro números y obtendrán $4.000.
En La Segunda, salieron 10 - 14 - 25 - 30 - 37 - 39. El primer premio también quedó vacante, con $1.239.950.577,60 acumulados.
La Revancha tampoco tuvo ganadores
En esta modalidad fueron sorteados los números 08 - 10 - 22 - 30 - 36 - 37. Ninguna apuesta logró los seis aciertos y quedó sin dueño un pozo de $5.363.333.568.
La Segunda registró además 15 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $2.746.725,60, y 680 apuestas con cuatro aciertos, premiadas con $18.176,86 cada una.
Por su parte, el Premio Extra tuvo 930 apuestas ganadoras. Cada una recibirá $215.053,76 sobre un pozo total de $200 millones.
El próximo pozo del Quini 6
Tras los premios vacantes de este miércoles, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo concurso pondrá en juego un pozo estimado de $9.700.000.000.
El siguiente sorteo se realizará el domingo 30 de agosto a las 21.15, en la sala oficial de sorteos de Lotería de Santa Fe.