#HOY:

Maximiliano Pullaro
Juegos Suramericanos 2026
Colón
Unión
Sorteo 3.403

Un apostador ganó $369 millones en el Siempre Sale del Quini 6

La apuesta ganadora se realizó en Gualeguay, Entre Ríos. El Tradicional, La Segunda y la Revancha quedaron vacantes y el domingo habrá $9.700 millones en juego.

Un apostador ganó $369 millones en el Siempre Sale del Quini 6. Foto: Manuel FabatíaUn apostador ganó $369 millones en el Siempre Sale del Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Por: 

Lotería de Santa Fe informó que un solo apostador acertó los seis números del Siempre Sale en el sorteo 3.403 del Quini 6, realizado este miércoles 26 de agosto.

El ganador realizó su apuesta en Gualeguay, Entre Ríos, y se llevó un premio de $369.455.580 al acertar la combinación 20 - 23 - 24 - 28 - 35 - 39.

Mirá tambiénQuini 6: estos son los números favorecidos

Tres modalidades quedaron vacantes

En el Tradicional Primer Sorteo, los números favorecidos fueron 05 - 09 - 11 - 16 - 23 - 26. No hubo ganadores con seis aciertos y quedó vacante un pozo de $1.100.000.000.

Con cinco aciertos hubo 86 apostadores, que recibirán $479.080,05 cada uno, mientras que 3.104 jugadores acertaron cuatro números y obtendrán $4.000.

En La Segunda, salieron 10 - 14 - 25 - 30 - 37 - 39. El primer premio también quedó vacante, con $1.239.950.577,60 acumulados.

La Revancha tampoco tuvo ganadores

En esta modalidad fueron sorteados los números 08 - 10 - 22 - 30 - 36 - 37. Ninguna apuesta logró los seis aciertos y quedó sin dueño un pozo de $5.363.333.568.

La Segunda registró además 15 ganadores con cinco aciertos, que recibirán $2.746.725,60, y 680 apuestas con cuatro aciertos, premiadas con $18.176,86 cada una.

Por su parte, el Premio Extra tuvo 930 apuestas ganadoras. Cada una recibirá $215.053,76 sobre un pozo total de $200 millones.

Mirá tambiénA cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

El próximo pozo del Quini 6

Tras los premios vacantes de este miércoles, Lotería de Santa Fe adelantó que el próximo concurso pondrá en juego un pozo estimado de $9.700.000.000.

El siguiente sorteo se realizará el domingo 30 de agosto a las 21.15, en la sala oficial de sorteos de Lotería de Santa Fe.

+ Agregar El Litoral en
Agregar a tus medios preferidos en Google
Sobre el Autor

#TEMAS:
Lotería de Santa Fe
Quini 6 Resultados

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro