Quini 6: de cuánto es el pozo millonario para este miércoles 13 de agosto

Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
 2:38
En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche hubo ganadores y el próximo sorteo tiene un pozo estimado de $3.400 millones.

Los números de este domingo fueron:

TRADICIONAL (Vacante)

01 02 09 32 36 44

LA SEGUNDA (Vacante)

06 15 19 22 32 39

REVANCHA (1 ganador)

08 17 24 31 43 44

SIEMPRE SALE (2 ganadores)

07 09 13 23 32 35

PREMIO EXTRA (2.609 ganadores)

01 02 06 08 09 15 17 19 22 24 31 32 36 39 43 44

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.200.000.000

La Segunda: $1.500.000.000

Revancha: $400.000.000

Siempre Sale: $195.000.000

Extra: $105.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 13 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, IP Noticias, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná) y el canal de YouTube de Lotería.

¿Qué es el Quini 6 y cómo se juega?

El Quini 6 se lanzó en 1988 y desde entonces se convirtió en una de las apuestas más populares del país. Es un juego poceado, es decir, que el monto del premio depende de la recaudación total de apuestas. Cada jugador debe elegir seis números entre el 00 y el 45, y el premio mayor se lo lleva quien acierte la combinación completa.

El ticket se puede adquirir en cualquier agencia oficial de loterías del país. El apostador también puede participar en distintas modalidades:

Tradicional

Revancha

Siempre Sale

Para jugar a la Revancha y al Siempre Sale es obligatorio participar también del sorteo Tradicional. El valor de cada modalidad está sujeto a actualización por parte del organizador.

¿Dónde se publican los resultados del Quini 6?

Los resultados del sorteo se pueden ver en vivo a través de las señales de televisión mencionadas, y también en El Litoral, donde se publican los números ganadores de cada jugada.

