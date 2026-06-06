Socióloga santafesina

Cecilia Capovilla: “La diversidad religiosa en Argentina no nació ahora, lo que cambió es su visibilidad”

Días atrás se conoció un informe que señala que una de cada cuatro personas no se identifica con ninguna religión. La experta advierte sobre los límites de las encuestas para medir la experiencia religiosa y sostiene que “el desafío es comprender una realidad mucho más compleja que las estadísticas”.