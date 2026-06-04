El país deja atrás la hegemonía católica

Uno de cada cuatro argentinos no se identifica con ninguna religión

Un estudio de la Universidad de Buenos Aires revela que el catolicismo sigue siendo mayoritario, pero ya no ocupa el lugar dominante que tuvo durante gran parte del siglo XX. Las personas sin filiación religiosa se consolidan como el segundo grupo del país. El fenómeno también interpela a Santa Fe, una provincia de fuerte tradición católica que observa cambios culturales y generacionales similares a los del resto de la Argentina.