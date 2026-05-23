Actos por el 25 de mayo

Sin religión oficial en la provincia, cómo será el próximo Tedeum en Santa Fe

A partir de la reciente reforma constitucional, se asegura "la distinción entre Estado y orden religioso". Pese a ello, el oficio en la Catedral Metropolitana está ratificado. A diferencia de otros años, también fueron invitados referentes y pastores de otros credos.