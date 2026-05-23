La conmemoración del 25 de mayo tendrá una connotación particular este año en Santa Fe. Por primera vez, los actos centrales que tradicionalmente se realizan en esta capital estarán impactados por los efectos de la reciente reforma de la Constitución provincial. Como se sabe, a partir de una de las modificaciones introducidas, el nuevo texto de la carta magna eliminó al catolicismo como religión oficial.
Sin religión oficial en la provincia, cómo será el próximo Tedeum en Santa Fe
A partir de la reciente reforma constitucional, se asegura "la distinción entre Estado y orden religioso". Pese a ello, el oficio en la Catedral Metropolitana está ratificado. A diferencia de otros años, también fueron invitados referentes y pastores de otros credos.
La vinculación entre este nuevo paradigma y la fecha patria que se celebrará el lunes se encuentra en que uno de los aspectos centrales de la conmemoración pasa por el tradicional Tedeum, que oficia el Obispo de la Arquidiócesis de Santa Fe en la Catedral Metropolitana.
El oficio religioso no será suspendido el lunes. Sin embargo, habrá una diferencia sutil respecto de lo que sucedía años anteriores. En esta ocasión, según confirmaron fuentes oficiales a El Litoral, han sido invitados a participar del rezo también referentes de otros credos y pastores evangélicos. La actividad está prevista para las tres de la tarde.
Nueva letra
El artículo de la Constitución que legisla en materia de credos es el tercero. El texto original planteaba que "la religión de la provincia es la Católica, Apostólica y Romana, a la que le prestará su protección más decidida, sin perjuicio de la libertad religiosa que gozan sus habitantes".
Tras una acalorada y ardua discusión, los constituyentes terminaron reformando el artículo que a partir de ahora, quedó redactado de la siguiente manera: "La provincia asegura la distinción entre el Estado y el orden religioso y no establece religión oficial. La relación entre el Estado, la Iglesia Católica, las iglesias y los cultos legalmente reconocidos se rige por los principios de autonomía, igualdad, no discriminación, cooperación y neutralidad". El debate en la Constituyente se vio coronado con una votación que arrojó 50 voces por la afirmativa, diez por la negativa y siete abstenciones.
Acto cívico
La conmemoración del 216 aniversario de la gesta patria comenzará con la gala patriótica el 24 de mayo en el Teatro Municipal; allí actuará la Orquesta Sinfónica Provincial.
El lunes 25, las actividades se iniciarán con el Tedeum y continuarán 15.30 con el acto central y desfile cívico-militar frente a la Casa de Gobierno. En simultáneo, se invita a una "fiesta popular", con degustación de meriendas tradicionales, feria de emprendedores locales y tour suramericano Santa Fe 2026. A las 16.45 se prevé la actuación del Coro Polifónico "La Merced". En caso de lluvia, las actividades se trasladarán al hall de la Casa Gris.
Los actos estarán encabezados por el gobernador Maximiliano Pullaro.