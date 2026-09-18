La Municipalidad de Santa Fe prolongó hasta el viernes 16 de octubre inclusive el tiempo límite para registrarse en el concurso de entrega de 380 licencias de taxis y remises vacantes en la capital. La fecha límite inicial estaba pautada para este viernes 18 de septiembre.
Extienden hasta el 16 de octubre la inscripción para adjudicar 380 licencias de taxis y remises en Santa Fe
El periodo de anotación finalizaba este viernes, pero se otorgaron cuatro semanas más de plazo. La convocatoria abarca 130 chapa patente para taxis y 250 para remises.
En total, se licitan 130 cupos para taxis y 250 para remises. Tras esta extensión, los aspirantes contarán con un mes extra para juntar el papeleo exigido y tramitar la solicitud.
Dentro de las exigencias estipuladas destacan acreditar radicación en la ciudad de Santa Fe, poseer carnet de conducir profesional habilitante (clase D1 o superior), contar con una unidad que respete el modelo máximo admitido y no registrar deudas de patentes ni infracciones pendientes.
El registro se efectúa de forma digital mediante la Oficina Virtual del municipio santafesino. La gestión podrá ejecutarse hasta el 16 de octubre, bajo los parámetros fijados en la presentación oficial.