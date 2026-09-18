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Extienden hasta el 16 de octubre la inscripción para adjudicar 380 licencias de taxis y remises en Santa Fe

El periodo de anotación finalizaba este viernes, pero se otorgaron cuatro semanas más de plazo. La convocatoria abarca 130 chapa patente para taxis y 250 para remises.

Taxis y remises forman parte del sistema de movilidad urbana que conecta los distintos barrios santafesinos. Foto: Archivo Guillermo Di SalvatoreTaxis y remises forman parte del sistema de movilidad urbana que conecta los distintos barrios santafesinos. Foto: Archivo Guillermo Di Salvatore
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La Municipalidad de Santa Fe prolongó hasta el viernes 16 de octubre inclusive el tiempo límite para registrarse en el concurso de entrega de 380 licencias de taxis y remises vacantes en la capital. La fecha límite inicial estaba pautada para este viernes 18 de septiembre.

En total, se licitan 130 cupos para taxis y 250 para remises. Tras esta extensión, los aspirantes contarán con un mes extra para juntar el papeleo exigido y tramitar la solicitud.

Taxistas y remiseros también pueden trabajar como choferes de apps. Foto: ArchivoUnidad del servicio de taxi en circulación por las calles de la ciudad. Foto: Archivo

Dentro de las exigencias estipuladas destacan acreditar radicación en la ciudad de Santa Fe, poseer carnet de conducir profesional habilitante (clase D1 o superior), contar con una unidad que respete el modelo máximo admitido y no registrar deudas de patentes ni infracciones pendientes.

Los clásicos remises verde manzana seguirán estando. Foto: Guillermo Di SalvatoreEl servicio de taxi de la ciudad como alternativa habitual para el traslado diario de pasajeros. Di Salvatore

El registro se efectúa de forma digital mediante la Oficina Virtual del municipio santafesino. La gestión podrá ejecutarse hasta el 16 de octubre, bajo los parámetros fijados en la presentación oficial.

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