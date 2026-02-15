Conciencia ciudadana

Del residuo a la tierra: el desafío de derribar mitos para instalar el compostaje en la vida urbana de Rosario

La ciudad promueve el reciclaje de orgánicos en escuelas, clubes y hogares para evitar el colapso de los rellenos sanitarios. La importancia de la capacitación para evitar malos olores y convertir una práctica ancestral en un hábito colectivo.