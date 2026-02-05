En el sur provincial

De política de emergencia a modelo urbano: 24 años de agricultura urbana en Rosario

La ciudad santafesina de Rosario "es el único municipio del país" en contar con un programa de agricultura urbana de manera sostenida desde hace 18 años como política pública, lo que le valió el reconocimiento de la ONU y de la FAO, y trajo a expertos de diferentes países del mundo para conocer el modelo.