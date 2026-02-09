Delitos informáticos

Estafas digitales en Rosario: el vacío de atención humana que deja a los mayores a merced del fraude

En solo 15 días se registraron casi 300 denuncias en la Oficina del Consumidor. El 45% de los casos afecta a jubilados que, ante la falta de atención presencial en bancos, terminan siendo víctimas de engaños por WhatsApp y redes sociales.