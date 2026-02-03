La Cámara ratificó la condena contra el dueño de Grupo Álamo Viviendas por estafas en Firmat

El juez de Cámara Juan Pablo Lavini Rosset confirmó la condena a dos años de prisión condicional contra Lucas Fabricio Gómez, propietario de Grupo Álamo Viviendas, por dos hechos de estafa cometidos contra vecinos de Firmat. Las víctimas abonaron importantes sumas de dinero para acceder a una vivienda, pero solo recibieron la construcción de las plateas, sin resarcimiento económico.