Durante la mañana de este miércoles, un intenso temporal de lluvia y granizo afectó a Rosario y la región circundante. La fuerza del agua acumulada en pocos minutos generó anegamientos en las calles, serias dificultades en el tránsito y una notable disminución de la visibilidad.
Temporal y granizo en Rosario: cómo seguirá el clima este miércoles
El fuerte fenómeno meteorológico causó anegamientos en varias calles céntricas, mientras rige un alerta por nuevas tormentas severas durante toda la jornada.
Uno de los aspectos más destacados del fenómeno fue la caída de granizo en pleno centro de Rosario. Si bien las piedras fueron pequeñas, lograron acumularse en diversos puntos de la ciudad.
La tormenta comenzó a sentirse con fuerza en la zona céntrica, donde la abundante caída de agua obligó a peatones a buscar refugio. En sectores como San Luis y Corrientes se registraron intensas precipitaciones.
El granizo también alcanzó a distintos puntos de las zonas norte y noroeste de Rosario, con reportes en barrios como Azcuénaga y Belgrano, entre otros sectores.
Gonzalo Ratner, de Defensa Civil de Rosario, advirtió que “hay que seguir muy atentos, va a ser una jornada compleja”.
Impacto en las localidades vecinas
El frente de tormenta avanzó rápidamente sobre localidades cercanas. Hubo reportes de lluvias intensas y caída de granizo en Roldán, Pérez, Ibarlucea, Ricardone y Armstrong. El fenómeno también alcanzó a Marcos Juárez, en la provincia de Córdoba.
En Funes se inundó el acceso a la ciudad por calle Jujuy desde la Autopista Rosario - Córdoba.
Además, durante el temporal se registró una intensa actividad eléctrica, con fuertes truenos y relámpagos.
Las condiciones meteorológicas complicaron especialmente el tránsito. Varias calles presentaron acumulación de agua y las calzadas permanecieron resbaladizas, por lo que se recomendó reducir la velocidad, aumentar la distancia entre vehículos y evitar circular por sectores anegados.
Ante este tipo de fenómenos, las autoridades recomiendan permanecer en lugares seguros y evitar desplazamientos innecesarios mientras persistan las condiciones de inestabilidad.
Alerta naranja en Rosario
Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige un alerta naranja para este miércoles por la tarde en el departamento Rosario.
Se esperan tormentas fuertes en la tarde y noche, con temperatura promedio de 18° y vientos de entre 13 - 22 km/h del sector sureste.
En base al SMN, para el nivel naranja el área será afectada por lluvias y tormentas fuertes, algunas localmente severas.
Las mismas podrían estar acompañadas por abundantes precipitaciones en cortos períodos, granizo de diversos tamaños, frecuente actividad eléctrica, y ráfagas intensas.
Se esperan valores de precipitación acumulada entre 50 y 80 mm, pudiendo ser superados de manera puntual. En cambio en el norte del Litoral los valores de precipitación acumulada podrán ser entre 70 y 100 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.