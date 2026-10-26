La iniciativa del concejal Pablo Gavira propone instalar homenajes a César Luis Menotti, Daniel Killer, Sergio Almirón, Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa en plazas y espacios públicos de distintos barrios. El proyecto avanzó en el Concejo mientras su autor reformula otra propuesta para intervenir el túnel Arturo Illia, que generó polémica.
Rosario proyecta un paseo para homenajear a sus campeones del mundo
La iniciativa del concejal Pablo Gavira propone instalar homenajes a César Luis Menotti, Daniel Killer, Sergio Almirón, Lionel Messi, Ángel Di María y Ángel Correa en plazas y espacios públicos de distintos barrios. El proyecto avanzó en el Concejo mientras su autor reformula otra propuesta para intervenir el túnel Arturo Illia, que generó polémica.
Rosario podría sumar un circuito urbano y turístico dedicado a los futbolistas de la ciudad que integraron las selecciones argentinas campeonas del mundo en 1978, 1986 y 2022. El proyecto de ordenanza del concejal Pablo Gavira contempla cinco puntos de homenaje distribuidos en distintos barrios, con reconocimientos a seis protagonistas de las tres consagraciones. La iniciativa tuvo un nuevo movimiento esta semana: obtuvo un proveído favorable, con acuerdo, y volvió a la comisión de Deportes y Turismo. La propuesta busca reconocer las trayectorias de los futbolistas y del entrenador rosarino César Luis Menotti mediante espacios conmemorativos en plazas y otros lugares de uso público.
El proyecto se suma a otros antecedentes de reconocimiento deportivo en la ciudad, como el Paseo de los Olímpicos, inaugurado en 2015 sobre avenida Pellegrini. También llega después de la controversia que generó otra iniciativa del mismo concejal: transformar el túnel Presidente Arturo Illia en un paseo de celebridades, con imágenes de personalidades rosarinas y una intervención sobre sus históricos ladrillos.
Los cinco puntos previstos en el circuito
El proyecto plantea distribuir los reconocimientos en plazas de diferentes zonas de Rosario. La selección reúne futbolistas campeones en las tres Copas del Mundo ganadas por la Argentina y a Menotti, el director técnico que condujo al seleccionado al título de 1978 y que tendría su lugar en la plaza San Cayetano de Thiene por calle Jacarandá, entre el pasaje Ruiz y Donado.
Finalmente, Ángel Correa, también campeón con Messi y Di María en 2022, tendría su homenaje en la plaza Nuestra Señora de Itatí en el barrio Las Flores, en el extremo sur limítrofe con Villa Gobernador Gálvez.
El proyecto define a estos espacios como parte de un circuito urbano, deportivo y turístico, aunque todavía no se sabe el formato concreto de cada intervención, como la instalación de placas, esculturas o cartelería.
El antecedente del Paseo de los Olímpicos
Rosario ya cuenta con una experiencia de reconocimiento deportivo distribuido en el espacio urbano. El Paseo de los Olímpicos se inauguró en 2015 y se extiende por ambas veredas de avenida Pellegrini, entre Moreno y San Martín. Allí se instalaron placas de acero inoxidable con los nombres de deportistas rosarinos, sus disciplinas y los datos de sus participaciones olímpicas y paralímpicas.
En junio la Municipalidad informó la incorporación de 27 placas nuevas, con las que actualizó el homenaje a representantes de Tokio 2020 y París 2024 y completó reconocimientos pendientes.
Entre las figuras reconocidas está Lionel Messi, por la medalla de oro que obtuvo con la Selección argentina en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008. También figuran referentes de otras disciplinas, como la jugadora de hockey Luciana Aymar y el remero Alberto Demiddi.
Recalculando
La propuesta de Gavira sobre los homenajes en plazas siguió una anterior idea para crear un Paseo de las Celebridades Rosarinas en el túnel Arturo Illia que conecta el centro y el norte de la ciudad.
Esa iniciativa había generado cuestionamientos por su posible impacto sobre el valor patrimonial del lugar, ya que contemplaba pintar imágenes de personalidades locales en los espacios laterales, poner códigos QR y sumar los colores de la bandera argentina y un Sol de Mayo en el techo.
Desde el Colegio de Arquitectura y Urbanismo de Rosario y la Vecinal Monumento plantearon objeciones a esa intervención. En particular, por la preservación de los ladrillos históricos.
Tras la polémica, el concejal dio marcha atrás con la idea de pintar el túnel y propuso conservar los ladrillos, limpiar los grafitis con técnicas adecuadas, reparar sectores dañados y mejorar la iluminación y la seguridad peatonal.