"Voces del hacer artesanal"

Jóvenes, escuela y universidad se unen en Rosario para preservar los saberes artesanales del barrio Toba

La Fundación Alwa impulsó un podcast con testimonios de artesanas y artesanos de las comunidades Qom-Moqoit, realizado junto con estudiantes de una escuela secundaria y de la Universidad Nacional de Rosario. La iniciativa integra un manual comunitario que busca documentar técnicas, procesos e historias para facilitar la transmisión de estos conocimientos.