Impacto ambiental

La sostenibilidad en escena: en el sur santafesino ensayan cómo producir eventos sin contaminar

La feria de sustentabilidad más grande de Latinoamérica llega por primera vez a Rosario los próximos 24 y 25 de octubre. La ciudad se convierte así en un laboratorio para pensar cómo los festivales y eventos pueden reducir su huella ambiental, medir sus emisiones y compensarlas, mientras surgen experiencias locales que buscan producir sin contaminar.