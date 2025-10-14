Día Mundial

Donar salva vidas: Santa Fe suma un nuevo Hospital Donante y fortalece el sistema público de salud en la provincia

El Hospital Roque Sáenz Peña de Rosario participa del programa nacional Hospital Donante, procurando tejidos (válvulas cardíacas, córneas y hasta huesos) y demostrando cómo los efectores de salud de menor complejidad pueden incorporarse al sistema de donación de órganos.