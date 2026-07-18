Rubén Rada, excombatiente de la Guerra de Malvinas y presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe, falleció este sábado. Sus restos serán trasladados a Rosario, donde serán velados en la sede de Gobernación entre las 8 y las 12 del mediodía.
Murió Rubén Rada, referente de los veteranos de Malvinas de Santa Fe
Nacido en Rosario, integró el Regimiento de Infantería 4 durante la Guerra de Malvinas y dedicó gran parte de su trayectoria a preservar la memoria del conflicto y acompañar a los excombatientes.
Nacido en Rosario en 1962, Rada integró el Regimiento de Infantería 4 y participó del conflicto bélico de 1982. Luego del regreso de la democracia, se convirtió en referente de los veteranos santafesinos y dedicó gran parte de su vida a mantener vigente la memoria de Malvinas, reclamar el reconocimiento de quienes combatieron y defender el histórico pedido argentino de soberanía sobre las islas.
Una vida marcada por Malvinas
Durante años, Rada fue una de las voces más reconocidas en cada aniversario del 2 de abril, en actos oficiales, encuentros institucionales y charlas en escuelas. Su tarea estuvo enfocada en transmitir la experiencia de los excombatientes y sostener el lugar de Malvinas en la memoria colectiva.
Uno de los aspectos que marcó su discurso fue la diferenciación entre la causa Malvinas y la última dictadura militar. Rada reivindicaba el compromiso de los soldados que participaron del conflicto, pero también señalaba las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese período y los abusos sufridos por muchos conscriptos durante la guerra.
También fue un impulsor del proceso denominado “remalvinización”, con el objetivo de recuperar la presencia de Malvinas en la sociedad y fortalecer el reconocimiento hacia quienes formaron parte del conflicto.
El reconocimiento del gobernador
Tras conocerse la noticia de su fallecimiento, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, despidió a Rada con un mensaje publicado en su cuenta de X, donde destacó su compromiso y el legado que dejó en la provincia.
“Rada querido, esta semana se cumple un mes de ese abrazo y el asado que compartimos con Héroes de Malvinas en Santa Fe. Hoy nos toca despedirte recordando el compromiso y el legado que dejás”, expresó el mandatario.
Pullaro recordó además un pedido que Rada le había realizado tiempo atrás: que la nueva Constitución de Santa Fe incorporara un artículo dedicado a Malvinas. “Y en ese artículo, que hoy existe, se encuentra el trabajo de toda tu vida”, escribió el gobernador.
En su mensaje, también destacó una frase que Rada utilizaba para expresar su vínculo con la causa: que a Malvinas quería “volver con DNI y no con pasaporte”.
Finalmente, Pullaro envió sus condolencias a la familia, allegados y a toda la comunidad de veteranos: “Mientras haya un santafesino en el mundo, la causa Malvinas que Rubén defendió será para siempre nuestra bandera irrenunciable”.
Su legado al frente de los veteranos santafesinos
Como presidente de la Federación de Veteranos de Guerra de Malvinas de Santa Fe, Rada representó a los distintos centros de excombatientes de la provincia y participó en numerosas gestiones vinculadas con la memoria, la educación y la difusión de la causa Malvinas.
Su trayectoria estuvo ligada al reconocimiento histórico de los veteranos y a la transmisión de sus experiencias a nuevas generaciones. Con su fallecimiento, Santa Fe despide a uno de sus principales referentes en la defensa de la memoria del conflicto de 1982 y del reclamo por la soberanía argentina sobre las Islas Malvinas.