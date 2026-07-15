Semifinal del Mundial 2026

"Acá se juntan dos pasiones nacionales": Owen Crippa explicó por qué Argentina-Inglaterra trasciende al fútbol

En una entrevista con Darío Pignata, el héroe de Malvinas sostuvo que el cruce entre Argentina e Inglaterra "no es un partido más" porque reúne dos de las mayores pasiones del país: el fútbol y la causa Malvinas. Además, valoró que el reclamo soberano vuelva a instalarse ante la mirada del mundo.