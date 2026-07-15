Hay partidos que trascienden el resultado. Que se juegan mucho antes del pitazo inicial y continúan mucho después del silbato final. Para los argentinos, el duelo entre la Selección e Inglaterra por una semifinal del Mundial 2026 inevitablemente vuelve a despertar una memoria colectiva que excede al fútbol y remite a la Guerra de Malvinas.
"Acá se juntan dos pasiones nacionales": Owen Crippa explicó por qué Argentina-Inglaterra trasciende al fútbol
En una entrevista con Darío Pignata, el héroe de Malvinas sostuvo que el cruce entre Argentina e Inglaterra "no es un partido más" porque reúne dos de las mayores pasiones del país: el fútbol y la causa Malvinas. Además, valoró que el reclamo soberano vuelva a instalarse ante la mirada del mundo.
Así lo expresó el excombatiente y héroe de Malvinas Owen Crippa, quien, en una entrevista concedida al periodista Darío Pignata, reflexionó sobre el significado que adquiere este nuevo enfrentamiento entre ambos países.
"Acá se juntan dos pasiones nacionales. Una es Malvinas y la otra es la futbolera. Las pasiones tienen razones que la razón no entiende", afirmó.
Crippa, condecorado con la Cruz al Heroico Valor en Combate, aclaró que comparte plenamente el mensaje de prudencia impulsado por Lionel Scaloni, la Selección argentina y las organizaciones de veteranos.
"Estoy absolutamente de acuerdo con la postura de mesura. Lo peor que podría ocurrir es que esto se desmadre y aparezcan conflictos. Tiene que ser una fiesta deportiva."
Sin embargo, consideró imposible separar completamente ambos sentimientos. "Nos guste o no, son dos pasiones que inevitablemente se cruzan". Un partido que vuelve a poner a Malvinas en la agenda mundial
Para Crippa, el impacto internacional que genera un nuevo Argentina-Inglaterra también representa una oportunidad para mantener vigente el reclamo argentino sobre las Islas Malvinas.
Incluso interpretó como una consecuencia positiva la decisión de la FIFA de impedir el ingreso de banderas vinculadas al conflicto. "Es bueno para Argentina que se crucen dos pasiones porque nuestro reclamo soberano se visibiliza en el ámbito internacional".
Y agregó: "Cuando escuché el comunicado de la FIFA diciendo que no se podía entrar con banderas de Malvinas pensé: qué bueno, porque ahora el mundo sabe que existe Malvinas."
Según explicó, esa visibilidad también alcanza a las expresiones populares que históricamente acompañan los partidos frente a Inglaterra. "No hace falta llevar una bandera. Los cánticos van a retumbar en el mundo".
El fútbol como reflejo de una identidad nacional
Durante la entrevista, Crippa recordó que el vínculo entre Malvinas y el fútbol argentino no comenzó con Diego Maradona en México 1986, sino que forma parte de una historia mucho más extensa.
También destacó que el reclamo soberano atraviesa generaciones y clubes de todo el país. "El país está identificado con Malvinas. Unión y Colón tienen a los veteranos como socios honorarios. Es una causa que une mucho más allá de cualquier camiseta."
El excombatiente sostuvo además que la causa no pertenece a ningún espacio político, sino que representa un objetivo común para todos los argentinos. "Los veteranos no salimos de un repollo. Tenemos distintas ideas políticas, pero cuando hablamos de Malvinas hablamos de un objetivo común."
Un reclamo que no piensa abandonar
Sobre el final de la conversación, Crippa volvió a referirse al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas y explicó que actualmente trabaja en la creación de un museo interactivo y educativo en Sunchales para formar a futuras generaciones sobre la importancia geopolítica del Atlántico Sur.
Reconoció que probablemente no llegue a ver concretada la recuperación de las islas, aunque dejó en claro que no piensa resignar esa lucha. "No creo que llegue a ver a Malvinas formando parte de la soberanía nacional, pero nunca voy a bajar los brazos, nunca voy a dejar de reclamarlo y nunca voy a dejar de decirlo".
Más allá del resultado que deje la semifinal del Mundial, Crippa entiende que el partido volverá a instalar una discusión que para miles de argentinos sigue tan vigente como hace más de cuatro décadas.