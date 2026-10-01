El Gobierno de Santa Fe dispuso la cesantía de una asistente escolar que se desempeñaba como asistente escolar -cocinera- en la Escuela Primaria N° 829 de Campo Ledesma, en Arocena, luego de un sumario administrativo en el que se acreditaron distintas irregularidades vinculadas con su desempeño laboral.
Cesantean a cocinera por ponerle un ñoqui en la boca a una alumna y otras irregularidades
La sanción alcanzó a una asistente escolar que se desempeñaba como cocinera titular en la Escuela Primaria N° 829 de Campo Ledesma. El sumario enumeró nueve incumplimientos.
La medida alcanza a Bárbara Betiana Godoy y fue establecida mediante un decreto firmado por el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro de Educación, José Goity. El expediente administrativo reúne nueve cargos atribuidos a la agente, entre ellos un episodio de malos tratos hacia una alumna.
Según consta en el decreto, la inspección sumariante señaló que la asistente escolar incurrió en “malos tratos con la alumna M. A. al meterle un ñoqui en la boca, porque se negaba a comer”.
El episodio forma parte de un conjunto más amplio de incumplimientos que fueron analizados durante el sumario administrativo iniciado por la Delegación Regional IV de Educación.
Las irregularidades señaladas
Entre las conductas que se le atribuyeron a la agente figura la falta de registro diario de los anexos correspondientes a la Copa de Leche y al comedor escolar. También se indicó que "no informó la utilización de alimentos para preparar las raciones", situación que, según el expediente, derivó en “inconsistencias en el stock, ya que se detectaron faltantes”.
Otro de los cargos estuvo relacionado con su asistencia al trabajo. El expediente señala que no cumplió su horario laboral el jueves 19 de junio de 2025 en la Escuela N° 829.
También se cuestionaron las condiciones de higiene de la cocina. El decreto menciona que la agente “no mantuvo limpio su lugar de desempeño”, lo que habría derivado en olores desagradables por la acumulación de residuos, falta de limpieza y suciedad acumulada durante un período prolongado.
El sumario incluyó además observaciones sobre la documentación que debía integrar su legajo personal. Según el expediente, no se encontraban completos documentos como la fotocopia del DNI, el carnet de manipulación de alimentos y documentación referida a familiares a cargo, pese a que la autoridad directiva se los había solicitado.
Conflictos con la directora
Otro de los puntos señalados estuvo relacionado con el cumplimiento de las indicaciones de la directora de la escuela respecto de la preparación y distribución de las raciones.
El expediente sostiene que la agente se negó a seguir algunas de esas instrucciones, entre ellas la preparación de refuerzos y la modificación del menú previamente organizado. También se le atribuyó haber servido “raciones más pequeñas” e ingresar a la cocina con bolsos y celular mientras se preparaban los alimentos.
A esto se sumó una irregularidad vinculada con el domicilio declarado para acceder al Boleto Educativo Rural. Según el decreto, la agente habría informado como domicilio uno ubicado en Av. Triana s/n, en Desvío Arijón, pese a que, de acuerdo con lo consignado en el expediente, su residencia y la de su familia se encontraba en calle San José 129 de Arocena.
El sumario también incluyó el cargo de no haber informado “en tiempo y forma” a la autoridad directiva una licencia por enfermedad.
Cesantía
Luego de analizar las actuaciones, la inspección sumariante consideró que correspondía aplicar la sanción de cesantía prevista en la Ley N° 8525. La Dirección General de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Educación intervino en el expediente y, mediante el Dictamen N° 0357/26, señaló que se habían cumplido los pasos procedimentales correspondientes y que se había garantizado el derecho de defensa de la agente.
El dictamen también consideró que la recomendación de la sanción se encontraba dentro de los criterios de proporcionalidad establecidos por el régimen estatutario. Ahora, la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Educación deberá efectivizar la medida y determinar la fecha de cese.