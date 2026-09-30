La inversión alimentaria de la provincia de Santa Fe durante agosto fue de $16.842 millones para garantizar, al menos, una comida diaria a más de 900.000 ciudadanos, de acuerdo a la información recolectada por El Litoral. Esa ayuda se canaliza a través de los ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano que conducen José Goity y Victoria Tejeda, respectivamente.
Más de 900 mil personas reciben, por día, una comida con aporte estatal de Santa Fe
Los fondos salen de los ministerios de Educación y de Igualdad y Desarrollo Humano. En agosto, el aporte oficial fue superior a los $ 16 mil millones.
Los datos fueron recabados por El Litoral a partir de la difusión, la semana pasada, por parte del Indec de los indicadores de pobreza e indigencia correspondiente al primer semestre de 2026.
Indicadores de pobreza en la región
Allí se informó que la pobreza en el Gran Santa Fe alcanzó al 38,6% de la población, afectando a unas 215.000 personas. La indigencia se ubicó en el 9,8%, alcanzando a cerca de 54.000 personas. El Gran Santa Fe se ubica por encima del promedio nacional de pobreza (que fue del 32,3%) y volvió a posicionarse entre los cinco aglomerados urbanos con mayores niveles de pobreza del país (detrás de Concordia, Gran Resistencia, Posadas y Corrientes).
En la comparativa provincial entre el Gran Rosario y el Gran Santa Fe se observa una marcada brecha ya que en el sur la pobreza fue del 23,1% (318.000 personas) y la indigencia del 6,2% (85.000).
Por otra parte, el Indec mide el aglomerado urbano biprovincial San Nicolás - Villa Constitución. Para el primer semestre de 2026, la medición arrojó 35,5% de pobreza (72.000 personas) e indigencia del 10,3% (21.000).
Las restantes zonas de la provincia no son alcanzadas por la medición oficial del Indec. En la provincia, la inversión alimentaria se materializa fundamentalmente a través de los comedores y copas de leche del Ministerio de Educación, y de los diversos programas que tiene en marcha el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.
Así en el ámbito educativo, actualmente brinda un servicio de aproximadamente 467.000 raciones diarias de copa de leche, y 181.000 de comedor; lo que en el mes de agosto se tradujo en una inversión de $ 11.300.000.000.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano interviene a través de diversas líneas de acción, entre las que desatacan los programas Nutre Personas (Tuc), Nutre Instituciones (alrededor de 1.000 convenios con asociaciones, merenderos y comedores comunitarios), Nutre Localidades (convenios con 184 Municipios y Comunas), y Módulos Alimentarios de Emergencia.
Entre todos estos subprogramas, durante el mes de agosto, la cartera que conduce Tejeda asistió a mas de 320.000 personas, con una inversión total de $ 5.542.188.091.
Si sumamos ambos sistemas, la inversión alimentaria de la Provincia de Santa Fe durante el mes de agosto ascendió a $ 16.842.188.091.
Voceros oficiales hicieron notar que pueden darse casos de personas que asistan a más de un dispositivo de asistencia o se da el caso de menores que asisten a comedores escolares y además reciben la copa de lecha.
Asistencia directa y tarjetas alimentarias
Igualdad y Dearrollo Humano mediante la tarjeta institución asiste a comedores comunitarios para contribuir a la adquisición de alimentos por parte de las organizaciones sociales que busca garantizar la alimentación sana y nutritiva de las familias en situación de vulnerabilidad. En este caso, a través de la entrega de un plástico recargable o acreditando en Billetera Santa Fe el monto calculado para cada entidad según listado de beneficiarios que las instituciones declaran y el estado audita.
En tanto, la Tarjeta Única de Ciudadanía es una ayuda social directa, basada en principios de la transparencia, equidad y universalidad, que está centrada en la posibilidad de compra de alimentos en una amplia red de comercios adheridos en todo el territorio de la provincia. El trámite se debe realizar ante cada municipio o comuna o bien en las sedes territoriales del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano.